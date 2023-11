El Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona engega la segona edició del projecte BiblioSTEAM amb l’objectiu de promoure el coneixement científic i tecnològic entre els usuaris de les biblioteques públiques de les comarques gironines i que enguany amplia les temàtiques i compta amb diversos experts de la ciència catalana.

El projecte, que s’allargarà fins el juny del 2024 i té una durada total de quatre anys, està produït per l’Associació Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC) i vol apropar al públic adult el coneixement científic i tecnològic d’una forma amena i a la vegada rigorosa, per tal de combatre les pseudociències. El programa també vol despertar vocacions entre els estudiants de secundària. Hi participaran 11 biblioteques que tractaran la intel·ligència artificial, l’arqueologia, les energies renovables, la cosmologia, la nanotecnologia, la computació quàntica i la possibilitat que hi hagi vida més enllà de la Terra.

El projecte s’estructura a través de conferències que aniran itinerant per les onze biblioteques públiques de la demarcació que hi participen.

La segona edició del projecte arriba després de l’èxit aconseguit en l’edició de l’any passat que va reunir 492 persones en les conferències programades en cinc biblioteques públiques de la demarcació. Els responsables de les biblioteques han fet una molt bona valoració de les conferències. Aquest any s’ha volgut ampliar el programa per poder arribar a més públic i abordar noves temàtiques que es consideren de gran interès.