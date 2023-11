La Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat de Catalunya, Orígens tornarà a convertir Olot en un centre gastronòmic de qualitat. Xefs de renom, seixanta estands de productors, tallers de cuina, tasts i activitats diverses tindran lloc a la capital de la Garrotxa el 18 i el 19 de novembre. Un 26% dels productors s’estrenen a la Fira i els productes ecològics superaran el 43% de l’oferta. Enguany als tallers amb tast es comptarà amb la cuina verda com a protagonista principal.

Les verdures ecològiques, la pasta sense gluten o els anomenats superaliments, són algunes de les novetats més en tendència que estaran presents a la fira que està plenament consolidada. Després de deu anys hi han passat més de 250 productors diferents i més de 100 reconeguts xefs, molts d’ells amb estrella Michelin.

L’Ajuntament d’Olot destaca que la fira és una plataforma de promoció i venda dels productes dels productors i un aparador per presentar les novetats i fer contactes professionals.

El públic en general pot gaudir de cuina en directe de cuineres i cuiners de primer nivell, que tindran enguany la cuina verda com a gran protagonista, dels tallers amb tast dels millors productes i de totes les activitats que es fan a la ciutat.

Per l’Aula de Cuina hi passaran grans professionals de la cuina, majoritàriament cuineres com Clara i Carlota Puigvert (del restaurant Les Cols d’Olot, amb dues estrelles Michelin i la + Verda) que mostraran el compromís del restaurant amb els productes autòctons de la Garrotxa; Iolanda Bustos, la xef de les flors, exhibirà el seu coneixement sobre plantes i herbes comestibles; la cuinera índia Anjalina Chugani (Indian Conscious Food and Lifestyle), que delectarà als assistents fent plats vegetals del seu país d’origen; o David Colom (L’Hostalet, Hostalets d’en Bas), que actuarà en representació del col·lectiu Cuina Volcànica posarà l’accent sobre els productes de tardor de la Garrotxa.

L’Aula de Tast acollirà degustacions de diversos productors presents a la fira.

Pel que fa a l’espai firal, hi haurà 60 estands amb productors que exposaran els seus millors productes als visitants a través de l’intercanvi de tiquets i també es podran comprar directament al productor.

Així mateix es tornarà a celebrar la 2a edició del Concurs Nacional de Botifarra Catalana. Al mateix temps hi haurà activitats culturals a la ciutat.

El preu d’entrada a la fira és de 5 € i inclou 5 tiquets de degustació. L’Aula de Cuina és d’accés lliure amb l’entrada al recinte, mentre que l’Aula de Tast té un cost de 1 €.

L’edició d’aquest 2023 del «Torró Amic» destinarà d’altrabanda les aportacions a l’Associació TEA Garrotxa, per donar continuïtat a les activitats de lleure de nens i joves amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista). El torró es pot adquirir a la pastisseria Ferrer d’Olot.