Girona va superar el 2022 el nombre de passaports expedits en prepandèmia

Rècord de passaports expedits a les comarques de Girona durant el 2022. Se’n van realitzar 52.279, una xifra que supera amb escreix les de la prepandèmia. Si es comparen les dades del 2019 mostren que es van tramitar 44.502 documents d’aquest tipus i en canvi, l’any passat es va tancar amb un 17,48% més.

Aquesta tasca de la documentació està encomanada a la Policia Nacional i amb aquestes dades la situen com l’onzena província on aquest cos policial va tenir més feina d’expedició de passaports l’any passat.

Per davant hi ha Madrid amb 541.720 document produïts i el segon lloc és per la de Barcelona (422.302) mentre que el tercer recau en la província de València (147.492). Les àrees en canvi on hi va haver menys tramitació de passaports són Sòria (4.993), Zamora (5.038) i Conca (5.459).

Cal recordar que el passaport és un document que no és necessari per anar als països de la UE, però sí obligatori per viatjar a tercers països. La província de Girona compta amb diversos punts habilitats per la Policia Nacional on es pot fer el passaport o el Document Nacional d’Identitat (DNI).

La majoria es troben a les comissaries i se n’encarreguen els membres de les Unitats d’Estrangeria i Documentació, així com alguns funcionaris del cos policial. Les oficines estan ubicades a Girona, Camprodon, Figueres, la Jonquera, Lloret de Mar, Portbou, Puigcerdà i Sant Feliu de Guíxols.

En aquests vuit punts de la geografia gironina on té comissaries el Cos Nacional de Policia (CNP) s’expedeixen passaports i, si bé la de Girona és l’equip que més en produeix -ja que també és la zona més poblada-, en va fer 21.971 durant l’any passat. En aquesta oficina se’n varen fer 1.673 de gratuït. També hi ha altres punts, com per exemple Figueres (9.126) amb molt de moviment.

Les dades de l’últim anuari del Ministeri de l’Interior mostren una dada que pot semblar curiosa i és que des de la comissaria de Camprodon se’n van gestionar 6.958. Un nombre que fa que esdevingués la quarta oficina amb més tramitació d’aquests documents. Aquesta situació es deu com van explicar des del cos policial l’estiu passat en que s’ha convertit en una destinació d’estiu per fer-se el passaport. Van arribar a fer 2.254 només entre els mesos de juliol i setembre.

Això va obligar a dissenyar un dispositiu que permetés incrementar la confecció de documents. Per aconseguir-ho, asseguren, la implicació de la plantilla ha estat clau, ja que van haver de dissenyar uns horaris per poder obrir la dependència policial en horari de matins i tardes.

Més producció de DNI

La situació és similar a les del DNI que també s’han incrementat notablement respecte a la pandèmia. La seva producció ha pujat un 15% respecte al 2019 però cal tenir en compte que és un document obligatori i en canvi, el passaport només es fa en cas de necessitat per poder fer viatges fora de la Unió Europea. En el cas dels DNI durant l’any passat se’n van fabricar 121.798 i d’aquests, 74 en oficines mòbils. La resta en les unitats que hi ha repartides per les oficines i comissaries de la Policia Nacional del territori. La oficina que més feina va fer durant el 2022 és la de Girona -que es preveu traslladar al carrer de la Rutlla- i on es van emetre 47.738 DNI. La segueix la de Lloret de Mar, amb 19.454 i la de Camprodon amb 16.696 produccions de documents d’identitat. Figueres és la tercera comissaria amb més emissions (16.165).