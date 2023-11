Accident de trànsit a primera hora del matí a Banyoles. El conductor d'un patinet ha resultat ferit de poca consideració en ser envestit per un cotxe a la cruïlla del carrer Girona amb el carrer Tarragona.

El sinistre viari s'ha produït cap a les set del matí i ha fet mobilitzar la Policia Local de Banyoles i el SEM. Els sanitaris han atès el ferit, que tenia dolor a les cervicals, i l'han evacuat a l'hospital Josep Trueta de Girona.

Pel que fa al conductor de l'altre cotxe aquest hauria envestit el patinet perquè no hauria fet cas al senyal d'Stop sinó que hauria avançat fent com un cedir el pas i ha topat contra el vehicle de mobilitat personal (VPM), indiquen fonts municipals. Per tant, el sinistre viari no ha estat greu.