Un acusat s'asseurà al banc dels acusats com a presumpte responsable de la violació d'una menor d'edat de 14 anys a Olot l'any 2018. El processat havia de ser jutjat avui pel tribunal de la secció tercera de l'Audiència de Girona, però s'ha suspès perquè faltava un testimoni a qui les parts consideraven rellevant. La nova data per celebrar la vista s'ha assenyalat per aquí més de mig any, pel pròxim juny.

La fiscalia l'acusa d'haver violat la víctima, de 14 anys, durant la Setmana Santa de l'any 2018, quan el processat vivia a casa de la seva tia. Tot i que es desconeix la data exacta, els fets van ocórrer durant la nit, en un moment que víctima i acusat van coincidir a la sala on ell dormia. Després de mantenir una breu conversa, "amb l'ànim de satisfer els seus desitjos sexuals", va agafar-la amb força pels braços quan ella volia marxar i va agredir-la sexualment tapant-li la boca per impedir que cridés. La víctima va poder fugir al cap d'uns minuts en una habitació de l'habitatge. A conseqüència dels fets, pateix un elevat malestar emocional i uns símptomes compatibles amb un trastorn d'estrès posttraumàtic crònic. Per tot plegat, l'acusació pública demana que se'l condemni a 14 anys de presó com a autor d'un delicte d'agressió sexual a menor d'edat amb accés carnal. També demana una mesura de llibertat vigilada durant 9 anys i que indemnitzi la víctima amb 7.000 euros pels danys morals que ha patit. En últim lloc, sol·licita que quan l'acusat hagi complert dues terceres parts de la pena se l'expulsi durant 10 anys del país. En canvi, la defensa nega el relat exposat per la fiscalia i demana que s'absolgui el processat.