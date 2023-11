Els Mossos d’Esquadra han detingut in fraganti a Vilafant tres lladres multireincidents després de cometre un furt del "tipus peruà" a l’AP7. Les dues mosses que van perseguir els lladres i van poder retornar a les víctimes el material informàtic sostret, valorat en més de 1.000 euros. Els arrestats són tres homes i que tenen 25, 44 i 54 anys i estan acusats de ser presumptes autors d’un delicte de furt.

Es dona el cas que les agents de la comissaria de Santa Coloma estaven tornant de fer un trasllat a la presó del Puig de les Basses. Hi havien portat un delinqüent que havia estat detingut el dia abans per robatoris a l’àrea de servei de l’AP7 a Massanes i per l’ordre d’ingrés a presó.

Pels volts de les dues del migdia del dissabte 4 de novembre, agents de la Comissaria de Santa Coloma de Farners tornaven a la seva comissaria després de fer un trasllat d’un detingut al centre penitenciari Puig de les Basses. Les agents circulaven per l’AP7, quan a l’altura de Vilafant, van veure dos cotxes aturats al voral i una persona que mig ajupida tancava la porta posterior del vehicle de les víctimes i marxava amb una motxilla a les mans en direcció al seu vehicle estacionat davant.

Ràpidament, les dues policies van comprovar que a part d’aquest home n’hi havia dos més i que tots tres estaven cometent un furt per distracció, al vehicle que havien fet aturar al voral.

Les policies van interceptar a l’home amb la motxilla a les mans per evitar que fugís i també van aturar i detenir als altres dos.

Concretament, el segon home estava parlant amb els dos ocupants del turisme parat al darrere distraient-lo, parlant amb ells amb un embellidor de roda a les mans, simulant que tenien un problema. Les mosses van detenir els tres homes i van retornar el botí als seus propietaris, la motxilla que contenia un ordinador portàtil valorat en més de 1.000 euros, un monitor tàctil valorat en 200 euros i documentació personal d’ambdós.

Els arrestats, amb antecedents van passar l’endemà a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres i ambdós van quedar amb llibertat amb càrrecs.

Persecució a Massanes

Es dona la circumstància que el detingut que acabaven d’ingressar en el centre penitenciari també havia estat detingut el dia abans per robatoris a l’àrea de servei de l’AP7 a Massanes i per l’ordre d’ingrés a presó. En aquest cas, van ser agents de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) que feien prevenció de robatoris en camions es van trobar que pels volts de les cinc de la matinada van veure que un vehicle sortia alta velocitat de l'àrea de servei de Massanes en sentit Barcelona. El van intentar fer aturar, però el conductor no va fer cas a la policia i va circular de forma temerària per l'autopista. Va conduir fent ziga-zagues, fent avançaments perillosos per la via ràpida fins que va agafar la C-35 a Massanes. Aquí va seguir fent la conducció perillosa i fins i tot va circular en sentit contrari. A l'altura del quilòmetre 71,5 de la carretera, va entrar en un camí de sorra i es va trobar amb una cadena i no podia seguir circulant. Del vehicle van sortir-ne dos ocupants i van intentar fugir de la policia. Finalment, van poder interceptats pels Mossos de Trànsit. La sorpresa va arribar quan van escorcollar el vehicle amb el qual anaven: duien tot d'estris per cometre robatoris com per exemple una pistola elèctrica, unes cisalles, un puny americà, una pota de cabra, guants, passa-muntanyes entre altres. També duien una placa de matrícula robada el 2022 a Figueres. Per tot això, van detenir els dos individus. El conductor de 23 anys va quedar acusat de ser presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per la conducció temerària, d'un robatori amb força amb grau de temptativa i de tinença d'armes prohibides. Aquest últim delicte se l'acusa perquè al vehicle hi havia munició.

Pel que fa a l'altre ocupant del cotxe, de 32 anys, contra aquest hi havia una ordre d'ingrés a presó per un jutjat de vigilància penitenciària i també, com al seu company va acabar arrestat per tinença d'armes prohibides i per un robatori amb força amb grau de temptativa. Ja que els Mossos consideren que ambdós volien robar en camions de l'àrea de servei.