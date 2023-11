L’Ajuntament de Banyoles vol que els infants del municipi es desplacin pel municipi a peu i de forma autònoma. Per això han començat a treballar amb el projecte ‘Itineraris viscuts’ amb els alumnes de 3r i 4t de primària de totes les escoles de la capital del Pla de l’Estany. A través d’aquest projecte es treballen eines per aconseguir orientar-se i moure’s amb facilitat. El projecte es fa amb la col·laboració de l’Escola de Natura i les escoles de primària i es divideix en tres parts. La primera d’elles és un treball amb tallers sensorials a l’aula. La segona consisteix en dissenyar un recorregut per la ciutat i la última serà anar fins a l’Ajuntament de Banyoles, on es trobaran totes les escoles per compartir l’experiència en el projecte.

Fomentar una mobilitat sostenible i segura pels infants és un dels reptes que tenen totes les ciutats. Ara, l’Ajuntament de Banyoles conjuntament amb l’Escola de Natura i les escoles de primària han encetat el projecte ‘Itineraris viscuts’. En ells es treballen eines amb els alumnes de 3r i 4t de primària per tal que puguin desplaçar-se de forma autònoma, sostenible i segura pel municipi.

Per això el projecte ha començat treballant a les aules. Aquest dilluns els alumnes de l’escola de la Draga han aprés com llegir un mapa o quines són les senyals que poden trobar-se. A partir d’aquí treballen com dissenyar un itinerari sobre el mapa per tenir en compte el camí que hauran de fer. En paral·lel, els alumnes de l’escola també han fet tallers sensorials per treballar les olors, els sorolls o el tipus de material que hi ha en els paviments urbans (sorra, panots, gespa o sauló compactat).

La idea és que els infants també aconsegueixin “gaudir del trajecte”, tal com explica la regidora d’Educació de Banyoles, Nani Comalat. Sovint, els adults no es fixen en el paisatge que hi ha en els seus camins o alguns aspectes que poden contribuir en la millora de l’experiència de caminar per desplaçar-se per Banyoles. Per això, el projecte educatiu també vol treballar aquest aspecte per tal que els infants aprenguin a gaudir de la vegetació que trobaran mentre caminen o del patrimoni cultural que veuran, entre d’altres.

De la teoria a la pràctica

També aprenen a tenir en compte alguns riscos, majoritàriament els que impliquen la circulació de vehicles i la contaminació. A partir del treball a l’aula, els alumnes de cicle mitjà dissenyaran un itinerari per fer des de l’escola fins a l’Ajuntament de Banyoles. A finals del segon trimestre totes les escoles faran el recorregut que han dissenyat i es trobaran al consistori. Una vegada allà posaran en comú les seves experiències. A partir d’aquí, es busca que els infants empatitzin els uns amb els altres i vegin com de diferent pot ser el camí en funció d’on està l’escola i de l’entorn que tenen.

Una vegada hi hagi aquesta posada en comú, hi haurà unes conclusions que s’entregaran al govern local sobre punts positius i deficiències que hi ha en aquest trajecte. La idea és que a mesura que es vagi fent el projecte, el govern local pugui analitzar si s’han resolt algunes de les mancances detectades a la via pública per part dels infants i si l’experiència de caminar per Banyoles ha millorat.

La regidora també ha detallat que a partir del projecte ‘Itineraris viscuts’ volen que els infants de Banyoles aprenguin a moure’s amb tranquilitat per la ciutat. D’aquesta manera, es podran orientar per anar de casa a l’escola o passejar pels carrers de Banyoles i que ho facin pel camí més segur possible.