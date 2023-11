Veïns de Sant Esteve d'en Bas han tirat endavant la plataforma Som la Veu d'en Bas per protestar contra el projecte de remodelació del carrer principal del poble. Es tracta d'una proposta que afecta directament la mobilitat de Sant Esteve, ja que preveu l'eliminació d'un dels dos sentits de la marxa. Des de la plataforma carreguen contra el projecte que consideren "descabellat" per a un poble de 1.000 habitants. A més, els veïns també es queixen que el consistori no ha explicat la proposta i destaquen que en només 48 hores han reunit més de 220 signatures en contra del projecte. Des del consistori, però, argumenten que el projecte "és necessari" i que hi ha hagut total transparència de cara als veïns.

Malestar entre alguns ciutadans de Sant Esteve d'en Bas amb la propera remodelació de l'artèria principal que creua el poble, el carrer Ample. El problema és que el projecte de l'Ajuntament -que ronda els 400.000 euros de pressupost- contempla eliminar una de les dues direccions, a més d'ampliar les voreres i fer un carril bici, entre d'altres actuacions. Una proposta que no convenç una part dels veïns que s'han organitzat i han creat la plataforma Som la Veu d'en Bas per intentar aturar el que consideren que és un projecte "pensat per a una ciutat".

Des de la plataforma no entenen que el consistori parli de "pacificar" un espai per on "hi passen cinc cotxes cada hora". A més, el membre de la plataforma, Pere Gelis, carrega contra l'Ajuntament perquè diu que "no cal" tenir un carril bici. "És una barbaritat en un poble on en tots els seus carrers es pot anar amb bicicleta sense problema. Si això és discutible a Barcelona, imagina't en un poble de la Garrotxa", assenyala.

La plataforma deixa clar que no estan en contra d'una remodelació del carrer, però no creuen que el que es vol fer "sigui el millor per Sant Esteve d'en Bas". I és que adverteixen que els carrers adjacents tindran problemes de trànsit perquè hauran d'absorbir els cotxes que van de baixada i que amb l'actuació s'hauran de desviar. A banda, Gelis dona per fet que hi haurà un problema amb els aparcaments, ja que es preveu eliminar bona part dels que hi ha al carrer afectat. "És una cosa absurda", assenyala.

Poques explicacions

Gelis també ha carregat contra el consistori per la falta d'explicacions que ha donat del projecte. En aquest sentit, des de la plataforma asseguren que només s'han fet dues reunions amb veïns per tal d'explicar la iniciativa. En una primera només hi van assistir 21 persones i la segona, diu el membre de Som la Veu d'en Bas, es van triar els veïns "a dit".

"A la primera trobada ningú era conscient de l'envergadura del projecte i per això hi van anar només 21 persones. A la segona, l'Ajuntament va dir que era per persones afectades, però ells van triar els veïns", assenyala.

L'Ajuntament es defensa

Des del consistori, però, la versió és ben diferent. D'entrada deixen clar que el projecte és "necessari" per Sant Esteve d'en Bas i es mostren "sorpresos" per les queixes de la plataforma, amb qui encara no s'han reunit -aquest dilluns està prevista la primera trobada-.

Expliquen que l'actuació inclou la millora dels accessos a Sant Esteve, la millora de la vegetació, ja que l'arbrat és vell. A més, asseguren que hi haurà una millor gestió de les aigües pluvials i de la potable i, a també destaquen que es contempla soterrar la xarxa de telecomunicacions. Des de l'Ajuntament entenen que a alguns veïns no els pugui agradar el canvi, però deixen clar que a molts d'altres sí que els convenç.

A més, fonts del consistori asseguren que han comunicat en tot moment l'estat del procés -que encara s'ha de licitar-. Per tant, consideren que les queixes de falta de transparència no tenen fonament. En concret, remarquen que l'abril del 2022 es va fer una primera reunió oberta per començar a explicar el que es volia fer. El febrer de 2023 remarquen que van fer una xerrada amb el cap dels Mossos d'Esquadra de Trànsit per explicar l'afectació viària, en una carretera que un estudi de mobilitat xifra en uns 300 cotxes diaris de pas.

A més, l'Ajuntament assegura haver enviat 102 notificacions als afectats per les obres, a més d'un díptic a tots els veïns del municipi per explicar el projecte. Finalment, també i argumenten que es van presentar només dues al·legacions i que una va ser acceptada i a l'altra se li va donar una alternativa.

Amb tot, el consistori deixa clar que seguiran parlant i explicant el projecte i amb la voluntat de poder arribar a un acord amb els veïns.