La sequera està afectant de ple la producció d'Oli de la DOP Empordà. Els productors de la demarcació van començar la collita fa unes setmanes i la previsió és que sigui un 50% inferior a la d'un any normal. "Si el normal és recollir uns 300.000 litres, com a molt en seran 150.000", assegura Casanovas. "Ja portem dues collites molt per sota de la mitjana normal que hi ha en aquestes comarques. De fet, és el tercer any consecutiu de collites molt baixes, però aquesta encara ho serà més", afegeix el president de la DOP. En aquest sentit, diu que no recorda una situació semblant, almenys en els últims 40 anys. Malgrat això, Casanovas diu que l'oli serà de "molta qualitat" perquè les pluges de setembre han ajudat la maduració del fruit. "Les olives tenen un rendiment amb oli correcte i la qualitat que estem obtenint, de moment, es molt bona", afegeix Casanovas. La baixa producció, però, repercutirà de retruc en el preu. "Evidentment serà més alt que el de l'any passat perquè si no hi ha producció n'hem de treure una rendibilitat; però estarà en els preus de mercat", afegeix. Sobre la possibilitat que s'acabin abandonant cultius per baixa rendibilitat, Casanovas no creu que passi, almenys a la DOP Empordà on el 80% de les oliveres són centenàries. "La majoria dels cultius són familiars i no són el conreu principal", assegura. I això, paradoxalment, ajudarà a mantenir-los. "Si fos per rendibilitat, segurament no n'hi hauria", insisteix. Tot i això, diu que fa temps que els productors estan adoptant mesures per adaptar-se a l'escenari de sequera extrema en què està immers el país i la comarca. En "alerta" per possibles robatoris Pel que fa als robatoris que s'estan produint en diverses comarques, Casanovas diu que estan "alerta" però que de moment no els consta que n'hi hagi hagut cap ni en olivars ni en cooperatives. ."Cap associat ens ho ha comunicat però es possible que pugui passar perquè si en anys normals passa, en aquest encara més", afirma. 900 hectàrees d'oliveres La DOP Oli Empordà abasta les comarques de l'Alt i el Baix Empordà i alguns municipis del Pla de l'Estany i el Gironès. La zona compta amb unes 2.000 hectàrees d'oliveres, 900 de les quals estan adscrites a la denominació. La producció d'oli la fan repartida en quatre trulls cooperatius: Mas Auró a Esponellà (Pla de l'Estany), Celler Cooperatiu d'Espolla (Alt Empordà), Empordàlia a Pau (Alt Empordà) i Ylla a Cabanes (Alt Empordà).