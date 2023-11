La Prefectura Superior de Policia de Catalunya ha convertit les seves dependències al públic en espais cardioprotegits de Catalunya. En concret, s'han instal·lat desfibril·ladors a les comissaries i punts d'atenció al ciutadà de la Policia Nacional de Girona com són les Oficines de Tramitació de Documents. Aquesta instal·lació és el resultat del projecte científic “Espanya, territori cardioprotegit" i conseqüència del conveni signat per la Fundació Espanya Salut i el Ministeri de l'Interior.

L'acte de cessió dels desfibril·ladors en dependències policials, d'atenció als ciutadans, a Oficines de Tramitació de Documents d'Espanyols i Estrangers de tot Catalunya s'ha fet aquest dimecres a Girona. Hi han assistit el Subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramón i l'ha presidit juntament amb el Cap Superior de Policia, Luis Fernando Pascual i el president de la Fundació Espanya Salut, Lluís Donoso.

Aquests aparells estan instal·lant en aquests espais perquè els policies que hi treballen puguin actuar amb garanties davant de possibles casos de parades cardíaques, que poguessin afectar els ciutadans que acudeixen a realitzar múltiples gestions, o a ells mateixos, indica la Policia Nacional en un comunicat.

La "Fundació Espanya Salut" va subscriure fa anys un conveni de col·laboració amb el Ministeri de l'Interior per facilitar desfibril·ladors als professionals policials en aquells espais que tinguin una elevada presència ciutadana, alhora que se'ls dona formació específica sobre el seu ús i tècniques de RCP, per així ser més efectius i col·laborar a la creació d'espais cardioprotegits.

Girona taxa més baixa de defuncions

El 30% de les defuncions anuals a Catalunya es deu a causes de malalties cardiovasculars La fundació Espanya Salut informa que en l'àmbit nacional, la taxa de mortalitat per causa de malalties cardiovasculars (ECV) és del 30,2%, fet que comporta una xifra de més de 125.000 morts anuals per aquest motiu. La prevenció i el control dels factors de risc (hipertensió, hipercolesterolèmia, obesitat, sedentarisme i tabaquisme) resulten primordials per reduir aquest greu problema. Concretament a Catalunya, el 30% de les morts anuals (al voltant de 19.000) són causades per una malaltia ECV, afectant el 47% d'homes i al 53% de dones. Cal destacar que, així i tot, Catalunya forma part del grup de comunitats autònomes amb els índexs de mortalitat més baixos d'Espanya (2,2 punts). Considerant les xifres per províncies, Girona les morts se situen en el 29,5% (1658 morts, 47% homes i 53% dones) i esdevé la província amb la taxa més baixa de Catalunya.

L'any 2022, les malalties relacionades amb el sistema circulatori van ser la primera causa de mort, amb un 26% del total i una taxa de 252,2 morts per cada 100.000 habitants. En segon lloc, les morts per tumors, amb un 24,8% del total i una taxa de 239,8 per cada 100.000 habitants, informa la Policia.