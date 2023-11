El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano i Canadés, va fer ahir una visita territorial a Girona. L’atenció a les persones sense llar o en risc d’exclusió social i la infància vulnerable va centrar la jornada, que va començar a primera hora del matí amb una trobada amb l’equip municipal de l’Ajuntament de la ciutat.

Es va reunir també amb Càritas Girona. A la trobada es va remarcar la importància de la col·laboració entre l’entitat i l’administració per poder reforçar els programes d’acció comunitària. Així mateix, el conseller de Drets Socials va visitar el centre d’acollida d’infants i adolescents tutelats que hi ha a la ciutat i en va valorar la tasca com a «excel·lent».