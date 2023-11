La circulació ferroviària entre les estacions de Maçanet i Girona ha quedat restablerta cap a tres quarts de sis de la tarda d'aquest dimecres després d'haver-se hagut d'interrompre al migdia per la caiguda d'arbres sobre la via, segons ha informat Adif. A la zona bufava fort vent. Tècnics d'Adif han treballat en la resolució de la incidència, que ha afectat uns 10 trens de les línies R11 i RG1, segons han informat des l'administrador de la infraestructura, que també ha indicat que s'ha establert un servei de transport alternatiu per carretera mentre han durat les tasques per restablir la circulació ferroviària.