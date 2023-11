L’Institut Català de la Salut (ICS) i els sindicats CCOO, UGT, Metges de Catalunya i SATSE han arribat a un acord per millorar les condicions laborals d’uns 55.000 professionals que treballen per a aquesta empresa pública, que gestiona la majoria de CAP i alguns hospitals de Catalunya. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha anunciat l’acord, que preveu 320 milions d’euros addicionals cada any.

També s’incrementarà el preu de les guàrdies dels dies especials de Nadal i Cap d’Any un 100% per a tots els col·lectius i s’estendrà la carrera professional a tot el col·lectiu de l’ICS, fix o eventual. A més, pera tots els col·lectius no mèdics, es revertiran les retallades amb la reducció de la jornada anual en 43 hores. Es passarà de les 1.642 a les 1.599.

També augmenta el complement específic de professionals del grup A2 sanitari (com fisioterapeutes o treballadors socials) s’homologa al del sector concertat amb 1.700 euros anuals.

A més, es crea un complement específic per a l’atenció primària i comunitària (APiC) per a àrees urbanes de 19.020 euros anuals i per àrees rurals de 20.045 euros anuals.

Aquest acord arriba 11 mesos després que el Departament de Salut destinés 460 milions d’euros per fer possible l’acord històric per millorar les condicions dels treballadors adscrits al III Conveni laboral del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Reaccions de sindicats

El sindicat Metges de Catalunya valora positivament l’acord però retreu a l’entitat pública que hagi tingut «falta de sensibilitat» a l’hora d’incloure mesures per reduir la sobrecàrrega assistencial del personal facultatiu i facilitar la conciliació. Per altra banda, Comissions Obreres destaca que continuaran «reivindicant millores i interpretacions favorables dins la comissió de seguiment de l’acord».