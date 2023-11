La Policia Local de Ripoll ha comissat deu gossos d'un habitatge on vivien en males condicions i amb signes evidents de "negligència" en la seva cura per part de la propietat. Segons informa l'Ajuntament, va passar el 20 de novembre arran de les queixes de diferents veïns de la zona que van alertar de possibles maltractaments animals i d'incompliment de la nova llei de protecció animal. L'operatiu, que va comptar amb la col·laboració del Consorci de Benestar Social del Ripollès, va concloure amb el trasllat dels animals a un centre veterinari autoritzat per a l'atenció i rehabilitació animal.

A banda de la confiscació dels gossos, el seu propietari també va ser posat sota tutela legal. Una mesura que "pretén garantir el seguiment de la seva situació i assegurar que complirà amb les seves obligacions legals", segons informa el consistori. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona