El Consell Comarcal de la Garrotxa i el SIGMA (Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa) estan treballant, juntament amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, amb la implantació d'una codificació comuna de les edificacions aïllades de la comarca al sistema d’informació geogràfica d’emergències i seguretat de Catalunya. D'aquesta manera es podrà actuar "amb la màxima eficiència" quan es comuniqui una emergència als Bombers, Mossos d'Esquadra o al SEM, que en formen part. La Garrotxa té comptabilitzades més de 3.400 masies i edificacions aÏllades, que són principalment habitatges, però també hi ha ermites, depuradores o captacions d'aigua, a més de cases de colònies i de turisme rural.

Durant el primer trimestre del 2024, es comunicarà el seu identificador a cadascuna d'aquestes edificacions. Així mateix, se’ls proporcionarà la informació amb un suport físic per poder-lo tenir a l'abast en cas d’emergència. Això anirà acompanyat d’una campanya de comunicació i informació per explicar el projecte a les veïnes i als veïns.

Aquest dimecres es va fer una reunió informativa a l'Espai Cràter amb el responsable de Protecció Civil a Girona, Albert Perramon, Marc Salvador i María José Cordobilla (coordinadors del sistema d’informació geogràfica i tècnica del Departament d’Interior) i Alba Ocaña (tècnica d’Emergències del SIGMA) per explicar el projecte als alcaldes i alcaldesses de la Garrotxa.

D’altra banda, a la trobada també es va tractar la Xarxa RESCAT, que és la xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya. La xarxa està especialment dissenyada per proporcionar cobertura, tant en nuclis de població com en entorns rurals, als cossos i col·lectius professionals implicats en la seguretat i les emergències a Catalunya. Està gestionada per l'Oficina Rescat i tots els municipis de la Garrotxa disposen d’aquestes emissores per comunicar-se en cas d’emergència, excepte Olot perquè ja té policia municipal.

Així mateix, des de l’Àrea d’Emergències comarcal del SIGMA, s’està treballant en la redacció o revisió del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) dels municipis de la comarca. Aquests documents recullen tots els riscos als quals està exposat el municipi i quin és el procediment a seguir en cas d’una emergència derivada per aquests.