Les comarques gironines superaran aquest any el xoc de la covid i l'impacte de la guerra d'Ucraïna. El catedràtic emèrit i autor de l'anuari del BBVA, Josep Oliver, preveu que aquest 2023 les comarques amb més forta dependència del turisme -els dos Empordans i la Selva- es recuperin de la sotragada de la pandèmia, i se sumin al Gironès, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, que tanquen el quadrienni 2019-2022 amb creixement. Oliver també subratlla que, a més, durant aquest any "s'ha regularitzat extraordinàriament" l'impacte de la inflació i que, "si no hi ha cap catàstrofe", l'economia gironina està ben encaminada. De fet, com recull l'anuari, l'any passat Girona va ser un dels territoris que va liderar el creixement econòmic a Catalunya.

L'anuari econòmic que publica el BBVA analitza el creixement a partir del Valor Afegit Brut (VAB), un indicador que mesura la riquesa generada. Segons aquest índex, l'any passat la vegueria de Girona va créixer un 6,5%, gairebé un punt per sobre de la mitjana catalana (5,6%). I de fet, va ser un dels tres territoris, conjuntament amb Barcelona i les comarques de muntanya, que van liderar el creixement a Catalunya.

L'estudi recull que, sobretot, aquell sector que va ser tractor durant el 2022 és el del serveis. En global, el seu VAB va créixer un 9,2%. I dins d'aquests, aquells que més van impulsar-se l'any passat van ser el comerç, l'hostaleria i el transport (perquè aquí, el percentatge s'enfila fins al 12,5%).

Per darrere del terciari, s'hi situa la construcció (amb un creixement del VAB del 4,9%). Per contra, però, tant la indústria com el primari gironí van tancar el 2022 en negatiu (perquè en aquests casos, l'índex va davallar lleugerament, situant-se en el -0,5% i el -2%, respectivament).

Ara bé, tot i això, el catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la UAB i autor de l'estudi, Josep Oliver, també recorda que es venia de molt a baix. Perquè la covid va provocar "el col·lapse" del sector serveis (de fet, amb la pandèmia es van contraure fins a un -21,3%) i l'any passat -tot i el creixement- encara no s'havien recuperat els registres del 2019.

Per exemplificar-ho, Oliver treu xifres i es remet a les pernoctacions en hotels de la Costa Brava durant el 2022. Els 10,5 milions amb què van tancar l'any, tot i augmentar fins a un 76% en relació al 2021, "encara es van situar un 10,6% per sota del 2019", concreta l'autor de l'anuari del BBVA.

La pandèmia, enrere

Aquesta dependència del turisme, de fet, és el que explica que els dos Empordans i la Selva hagin trigat més a superar els estralls de la covid. Segons posa en relleu l'estudi, quan s'analitza el quadrienni 2019-2022, el VAB amb que la vegueria de Girona va tancar l'any encara se situa un 1,5% del darrer exercici prepandèmia. En aquesta mitjana, però, hi ha dues realitats diferenciades. Perquè com concreta Oliver, tant el Gironès, com el Pla l'Estany i la Garrotxa sí que han "superat el xoc de la covid-19".

El catedràtic, però, preveu que la situació s'homogeneïtzi aquest 2023. "Amb el 'boom turístic' que hi ha hagut aquest any, tant l'Alt Empordà, com el Baix Empordà i la Selva, que es troben a la banda baixa d'aquest balanç, ja haurien de superar l'impacte de la covid", diu Josep Oliver.

A més, l'autor de l'anuari del BBVA també recorda que, pel que fa al mercat laboral, Girona ja va recuperar l'any passat l'ocupació que havia destruït durant la pandèmia. De fet, segons recull l'estudi, l'any passat la xifra d'afiliats va situar-se en 328.000, cosa que suposa un 4,7% més dels que hi havia el 2019 (just abans de l'esclat de la covid).

L'economia, ben encaminada

Al costat de la pandèmia, Josep Oliver també explica que durant aquest any s'ha "regularitzat extraordinàriament l'impacte de la inflació". El catedràtic emèrit recorda que, de fet, el "xoc gros" va tenir lloc durant el 2022, arran de la guerra d'Ucraïna, que es va traduir en una "manca de tot" i en una "alça de preus" (en referència a les matèries primeres i a l'energia).

"Aquest 2023, però, això s'ha moderat; per tant, globalment, la meva previsió és que, si no hi ha cap catàstrofe, la vegueria de Girona hauria de deixar enrere tant el xoc de la covid com el de la guerra", diu Oliver, que creu que l'economia del territori està ben encaminada per seguir creixent. El catedràtic, però, no amaga que hi ha sectors -i aquí, esmenta específicament la construcció- que encara "tenen feina a fer" (perquè tot i que al 2022 el seu VAB va créixer un 4,9%, encara se situava fins a un 11,2% per sota d'aquell que va generar abans de l'esclat de la pandèmia).