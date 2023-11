El Departament d'Acció Climàtica ha habilitat una eina per tal que els productors de llet puguin saber exactament quin és el cost real de la llet. L'objectiu és que, en cap cas, el sector vengui per sota preu el litre i que les granges hagin de tancar per aquest motiu. Es tracta d'un mòdul que es troba dins de l'aplicació mòbil Gestió Telemàtica Ramadera (GTR) i que ha de servir també per donar força de negociació al ramader a l'hora de pactar el preu de la llet amb les empreses que la compren i que ha generat protestes els darrers anys perquè no es pagava a un preu just. De fet, des de la Generalitat s'han fet 88 inspeccions els darrers dos anys on s'han detectat onze infraccions, deu d'elles greus.

Els ramaders catalans disposen des d'ara d'una ajuda més per poder negociar el preu de la llet amb les empreses que els hi compren. Es tracta d'un mòdul afegit a l'aplicació GTR amb la qual fan tots els tràmits amb la Generalitat i on ara poden bolcar el preu dels diferents elements necessaris per produir la llet. En aquest aplicatiu els productors posen el que els costa el menjar -que en alguns casos suposa el 60% del total-, la llum, la cura de l'animal i tot el que cal per saber quan costa un litre de llet. A partir de totes aquestes dades, l'eina genera un informe on s'especifica un preu final amb el que el productor pot anar a negociar amb l'empresa.

Arran de la Llei de la Cadena Alimentària 16/2021 on s'especifica que en cap cas es pot comprar el litre per sota del preu de producció, els pagesos tenen doncs una fórmula per exigir un mínim a les companyies amb qui fan el contracte. "És una mesura que dona força perquè no perdin diners i no es tanquin més granges", assenyala la directora de Ramaderia i Agricultura del Departament d'Acció Climàtica, Elisenda Guillaumes.

La realitat, però, és que moltes granges han hagut de tancar els darrers anys, precisament perquè aquestes empreses no oferien un preu just. En Joan Borrell és productor i gerent de Gurisat, a Cassà de la Selva (Gironès). Té prop d'un miler de vaques que munyen, entre els prop de 1.600 caps de bestiar.

Explica que actualment el preu que paguen les empreses "està bé". En concret, ronda els 55 cèntims el litre, molt lluny dels 29 que s'havien arribat a pagar i que va obligar a tancar moltes explotacions. Precisament perquè han tancat tantes granges, les companyies han de pagar més ja que, diu Borrell, "han espremut massa la taronja".

Tot i que ara els ramaders reben un preu just, el ramader alerta que la guerra d'Ucraïna els passa factura ja que costa més trobar aliment pels animals i la sequera també afecta al preu del farratge. "Estem en un moment més positiu, però s'albira un altre moment difícil", assenyala.

Val a dir, però, que la producció no s'ha reduït, tot i que s'han perdut granges els darrers anys. En aquest sentit, Guillaumes assenyala que a Catalunya es produeix una mitjana de 28,8 litres per vaca i dia. Això és un 12,5% més que la mitjana estatal que se situa al voltant dels 25 litres. "Aquí les coses s'estan fent molt bé", remarca la directora d'Agricultura i Ramaderia.

Inspeccions i sancions

Des de la Generalitat expliquen que des de que es va modificar la llei el 2021 i es va obligar les empreses a pagar per sobre del preu de cost s'han fet fins a 88 inspeccions de contractes. D'aquestes, n'han sortit deu sancions greus que han provocat multes d'entre 4.000 euros als 34.000. A més, també s'ha registrat una sanció lleu.

Guillaumes reconeix que el que cal són més inspectors i aquesta és una de les prioritats del Departament d'Acció Climàtica, per poder fer més comprovacions a les empreses perquè compleixin amb la llei i no paguin per sota cost. Borrell recorda que la llet és un producte fresc que només pot aguantar entre un i dos dies i, per tant, cal donar-li sortida. "Això ens fa febles davant de les empreses, perquè si no l'hauràs de llançar", lamenta.