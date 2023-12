Una fuita en la caldera d'un pis de Camprodon ha acabat aquesta matinada amb dues persones intoxicades per monòxid de carboni.

Ambdós afectats han resultat ferits de poca gravetat i els sanitaris del SEM els han evacuat a l'hospital comarcal de Palamós.

Els fets s'han produït poc després de les cinc de la matinada en un pis de la tercera planta d'un bloc de pisos del carrer Nou de Camprodon.

El SEM ha alertat els Bombers que hi havia diverses persones que presentaven símptomes compatibles amb una intoxicació per monòxid i s'han mobilitzat a la zona amb diverses dotacions.

En arribar han realitzat lectures per localitzar si hi havia monòxid de carboni concentrat a l'habitatge. Un cop confirmat, han obert finestres i han ventilat l'edifici.

Per localitzar l'origen del monòxid, els efectius dels Bombers han revisat el pis i han detectat una possible fuita de gas de la caldera. Davant dels fets, han aturat la fuita i han precintat l'aparell. Aquest matí, cap a les vuit, ja han traspassat el servei a la companyia subministradora per arreglar l'avaria de la caldera.

Els sanitaris del SEM per la seva banda han atès els afectats que eren en el moment dels fets al pis i amb les dues ambulàncies que han mobilitzat, els han traslladat a l'hospital de Palamós, on tenen una cambra hiperbàrica.

A lloc també hi han treballat la Guàrdia Municipal de Camprodon i els Mossos d'Esquadra.

Cal recordar que les intoxicacions per monòxid de carboni poden ser letals perquè sovint són imperceptibles per qui les pateixen. La setmana passada es va produir un cas similar a Blanes i es va saldar amb sis intoxicats, quatre d'ells menors d'edat. En el seu cas tots van resultar ferits greus.