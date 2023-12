El bosc dels Tres Roures de l'hospital d'Olot ja té prop de 400 plançons plantats, des de que el 2018 el centre en va començar a donar-ne un per cada nadó que hi neix. En realitat, l'hospital n'ha entregat prop d'un miler, però la majoria se l'emporten a un altre lloc per plantar-lo. De fet, ara les famílies que en reben no els queda altra opció que anar a fer aquest ritual a un espai que no sigui el bosquet, ja que s'ha quedat petit i no en caben més. De fet, des del centre volen fer realitat el projecte d'envoltar tot l'hospital d'aquests arbres, com una mostra del que es vol transmetre: "Generar un vincle entre la natura i els infants que neixen en una comarca on el respecte de l'entorn és una qüestió molt important".

Rodejar de plançons l'hospital d'Olot. Aquest és l'objectiu d'aquest centre des de que el 2018 va posar en marxa la iniciativa 'Un nadó, un arbre' i que consisteix en regalar un exemplar a les famílies que pareixen al centre. La voluntat inicial era plantar-los al bosc que hi ha a tocar de l'hospital, però ha quedat petit i ara les famílies s'han d'emportar l'arbre i buscar un lloc on plantar-lo. L'objectiu de 'Un nadó un arbre', explica el pediatra del centre Ferran Campillo, és vincular "una vida amb l'altra". "Nosaltres diem que estem posant una vacuna que promou la sostenibilitat i la relació amb l'entorn i la natura", destaca. En aquest sentit, des de l'hospital d'Olot creuen que també servirà perquè l'infant acabi tenint cura de la natura i se senti "encara més arrelat al territori". "La Garrotxa és una comarca on la connexió amb l'entorn és un tret distintiu. Amb l'arbre encara ho fem més evident i genera un sentiment més arrelat", concreta Campillo. L'entrega dels plançons es fa dues vegades l'any, just a l'entrada del bosc dels Tres Roures. Les famílies venen amb el seu nadó i reben l'arbre per part del centre. La Cristina Sardiner és mare de dues criatures. Tot i que és de Vic, amb la seva parella van tenir clar que volien parir a l'hospital d'Olot. Quan va néixer la seva primera filla els van donar el plançó i ara han rebut el segon amb el naixement de la segona nena. "Aprofitem per venir a veure com ha crescut el primer arbre i aprofitem per emportar-nos el segon. És una iniciativa que ens sembla genial i als nens també els encanta", explica. Per la seva banda, la Laia també ha rebut un arbre amb el naixement del seu segon fill. "Amb la Nora encara no donaven l'arbre i quan ens van explicar que ara en tindríem ens va semblar una gran idea. Som d'aquí i ens sembla una molt bona idea", assenyala. 'Un nadó un arbre' és un projecte de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica que neix de la mà de l’Associació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. El programa s’emmarca en la campaña 'Simbiosi: boscos que cuiden els pacients, pacients que cuiden el bosc', subvencionada pel Departament de Territori i Sostenibilitat. El bosquet com la Fageda Un estudi a tres bandes entre la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i l'hospital d'Olot conclou que el bosc urbà dels Tres Roures de la capital de la Garrotxa té una biodiversitat similar a la Fageda d'en Jordà. Un fet destacable perquè es tracta d'un espai molt més petit i integrat en una zona urbanitzada. Els experts que han realitzat l'estudi destaquen especialment la gran quantitat d'espècies d'aus que habiten al bosc dels Tres Roures i que és molt similar a la que hi ha a la fageda. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona