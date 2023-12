La incineració dels difunts s’ha consolidat com l’opció majoritària a Catalunya des de la pandèmia. I és que més de la meitat de les famílies han optat per la cremació el 2022, mentre que el 2008 no arribava ni a un terç, segons dades de la patronal funerària Asfuncat. A Espanya, les incineracions representen ja el 54% del destí final dels difunts, segons dades de Mémora, primer grup de serveis funeraris a Espanya i Portugal, on gestiona 162 tanatoris, 45 crematoris i 39 cementiris. Si s’opta per la incineració, però, és important prendre’s un temps de reflexió per a decidir el destí definitiu de les cendres. Conscients d’aquest pas, des de Mémora ofereixen dues opcions temporals perquè els familiars puguin prendre la millor decisió amb tranquil·litat: un servei de custòdia temporal o guardar-les en una urna al mateix domicili.

Hi ha tants destins com persones. D’una banda, el columbari, un espai especial i íntim per a recordar i rendir homenatge als éssers estimats. El Tanatori Mémora Girona disposa, des de fa temps, d’aquest espai. Aquesta opció permet renovar-lo anualment (aquesta modalitat ofereix flexibilitat en cas que, més endavant, es decideixi un altre destí per a les cendres). D’altra banda hi ha el columbari memorial, un espai situat a l’interior d’una parròquia propera perquè els familiars i amics puguin honorar la memòria del difunt.

Els espais naturals són una altra de les fórmules que cada vegada agafa més força. I és que dipositar les cendres al mig del mar o espargir-les al bosc poden ser un entorn idíl·lic per a acomiadar-se i tancar el cicle de la vida. I és que a banda de ser una opció emotiva i ecològica, el record de l’ésser estimat estarà més viu que mai, ja que la seva essència s’integrarà novament a la vida. En aquest sentit, Mémora ajuda a les famílies a dipositar les centres al mar o al bosc de forma íntima, complint amb la normativa legal.

Joies amb les cendres de l'ésser estimat

Però potser el familiar no vol despendre’s del tot de les cendres. Des d’aquest sentiment, Mémora ha creat una línia de joies per a portar sempre a sobre el record de l’ésser estimat. Es tracta, per exemple, de braçalets elaborats a través de cendres o cabell, joies que disposen d’un compartiment per a guardar una petita porció de cendres o diamants elaborats amb una part de les cendres de l’ésser estimat.

Tot i la tristesa de la pèrdua, moltes famílies opten per organitzar esdeveniments per a recordar l’ésser estimat i celebrar la seva memòria, ja sigui a través de reunions íntimes o de cerimònies solemnes.

El procés d’incineració

Es tracta d’un procés complex. Per aquest motiu, Mémora posa al servei de les famílies instal·lacions dissenyades seguint els estàndards més estrictes de traçabilitat i garantint els màxims nivells de qualitat.

La cremació sempre és possible, excepte en els casos en què el cos ha estat contaminat per radiacions ionitzants (tractaments mèdics) o en els que l’autoritat no ho permeti. Les cendres queden reduïdes a un volum màxim d’entre 3 i 4 litres. I és que la part orgànica del cos es vaporitza a causa de les altes temperatures (només queden fragments inorgànics dels ossos, principalment calci). Cada cos es crema de forma aïllada i, un cop finalitzat el procés, les restes passen per un període de refredament abans de ser dipositades en una urna (també es retiren possibles fragments metàl·lics procedents del fèretre o de possibles pròtesis). És per aquest motiu que la incineració requereix de 3 a 4 hores. Tot el procés segueix una estricta normativa de traçabilitat: al costat del fèretre es col·loca una pedra ignífuga amb una numeració única associada al nom del difunt i que l’acompanya en tot el procés, fins l’entrega de les cendres a la família.

Un procés respectuós amb el medi ambient

Les incineracions, a més, són respectuoses amb el medi ambient. Des de Mémora busquen sempre la màxima sostenibilitat ambiental en els seus processos i adopten mesures estrictes per a minimitzar l’impacte ambiental de qualsevol servei funerari en general, i de les incineracions en particular. Els cremadors estan equipats amb les màximes exigències en filtres d’emissions i estan acreditats amb el sistema de gestió ambiental. A més, disposen de fèretres fabricats amb fusta procedent de gestions forestals sostenibles, envernissats amb aigua (sense dissolvents) i entapissats amb fibres naturals. El 40% de les urnes que ofereix Mémora són biodegradables o ecològiques (de sal, sorra i col·lagen). Tot i això, la demanda d’urnes convencionals encara és superior perquè són les que s’utilitzen per dipositar les cendres en un columbari o custodiar-les a casa, ja que és necessari que perdurin i no es deteriorin.