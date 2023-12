L’Ajuntament de Puigcerdà estudia una fórmula fiscal per aplicar una taxa específica per als pisos turístics. L’equip de govern vol que els 290 pisos amb llicència per a lloguer de temporada paguin més que un veí de primera residència per tal que aquesta activitat econòmica contribueixi a la gestió del municipi i, alhora, no suposi una competència deslleial per als hotels, càmpings i hostals, que sí que tenen tipus impositius propis.

L’equip de govern de la capital cerdana ja va intentar fa unes setmanes aplicar un tipus impositiu augmentat als pisos turístics en la taxa d’escombraries per a aquest pròxim any 2024 amb un impost de 420 euros. Des dels serveis tècnics propis i també en debat amb altres municipis, però, van desestimar la mesura perquè era altament impugnable pel fet que no es pot demostrar que un pis turístic generi més deixalles que un de primera residència. Amb tot, l’Ajuntament continuarà estudiant alguna fórmula, tal com ha explicat la regidora de Medi Ambient, Nerea Espada, en el transcurs d’un ple municipal: «Ho estudiarem de totes maneres, però la llei ens diu que no podem diferenciar els pisos pel sol fet de ser habitatge turístic, hem de demostrar que generen més brossa... no descartem incorporar-ho l’any vinent, però ens hem d’assegurar que això no ens comportarà un risc de sobrecost perquè ens ho impugnin». La regidora ha remarcat que la taxa específica requereix un control diferenciat i això no es pot implantar d’un dia per l’altre. En aquesta mateixa línia, l’alcalde, Jordi Gassió, ha apuntat que « ja hi ha jurisprudència perquè hi ha municipis a qui ja els ho han impugnat, però sí que es pot fer un bon estudi, no d’un dia sinó llarg, amb enquestes, mirant què es llença a les escombraries, i amb tot això convèncer un jutge, ens podem plantejar per a l’any que ve fer la pujada pels pisos turístics».

Davant d’aquesta impossibilitat, de moment l’Ajuntament aplicarà als 290 pisos turístics un augment del 20% de la taxa de la brossa com la resta d’habitatges, amb la qual cosa l’import per al pròxim exercici 2024 quedarà fixat en 120 euros.