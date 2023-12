Banyoles viurà aquest cap de setmana un dels moments àlgids de la programació de Nadal amb la coincidència de dues activitats: la Fira de Nadal i la presentació dels patges reials. Segons ha informat l'Ajuntament avui, una quarantena de parades amb productes artesanals i nadalencs estaran durant tot el cap de setmana a la plaça Major i, a la plaça del Monestir.

La Fira de Nadal, que arribarà aquest cap de setmana a la 16a edició, es farà dissabte de les deu del matí a les vuit del vespre i diumenge de les deu del matí a les 3 de la tarda. Aquesta inclourà demostracions d’oficis artesans com els de ceramista, cisteller, enquadernador, forjador, marroquiner, paperer, sabater, vidrier o vitraller. A més, diferents entitats faran tallers d’espelmes, a càrrec de la Fundació Autisme Mas Casadevall, de guarniments de Nadal en origami, amb VidalFont Paper, de paper artesanal de Nadal, amb Sastres Paperers; de targetes nadalenques i decoracions de Nadal amb l’Escola de Natura, de tions amb fang amb Yolanda González i de vitralls nadalencs, amb Art en Vidre. També hi haurà un espai de circ nadalenc, a càrrec de l’Associació Cultural ‘Un Salt al Circ’, amb demostracions de malabars, pista monocicles, xanques i equilibris sobre objectes, espai d’animació infantil i també l’espectacle de circ ‘Vertigen’, que es podrà veure dissabte a la tarda i diumenge al migdia. L'Ajuntament també ha informat que, "degut a l'èxit de l'any passat", La Fira de Nadal també disposarà d'un espai de jocs infantils amb ‘L’Atelier dels Oficis’ i l’Espai Nadó, els dos a càrrec de Kincakau que, com a novetat, oferirà també un espai de contacontes.

Arribada dels patges i Ambaixada Reial

Coincidint amb la Fira de Nadal, dissabte al migdia està prevista l’arribada dels Patges Reials a Banyoles, que seran els encarregats de preparar l’Ambaixada Reial i la cavalcada dels Reis d’Orient. La presentació dels Patges serà dissabte a les dotze del migdia a la plaça del Monestir. Prèviament, i a partir de les onze del matí, l’alumnat de Sensibilització de l’Escola Municipal de Música oferiran una cantada de nadales. En Mec, la Puf, en Lup i la Xum seran els encarregats de preparar l’Ambaixada Reial, on els infants podran veure els patges que fabriquen caramels, els modistes, els que emboliquen els regals o els que estudien els carrers. L’Ambaixada Reial obrirà els dies 23 de desembre a la tarda, el 24 i 30 de desembre al matí i el dimecres 3 de gener a la tarda per oferir als més petits una visita guiada màgica i emocionant. Seran visites d’uns trenta minuts de durada i hi haurà una sessió cada 15 minuts. Per facilitar l’accés de tots els infants, a partir del dilluns 18 de desembre a les 12 del migdia s’iniciarà la retirada gratuïta d’entrades a través del web de Cultura Banyoles. El regidor de Cultura i Festes, Miquel Cuenca, ha destacat que “les visites guiades ens permeten oferir als infants una experiència singular i personalitzada per veure de primera mà com treballen els patges i estalviar-se cues i esperes”. De les sessions previstes, el dimecres 3 de gener a tres quarts de quatre de la tarda es farà una sessió accessible per a totes aquelles persones que necessitin un espai tranquil, on s’utilitzarà un llenguatge més accessible, "perquè tothom pugui gaudir de la visita on comptarem amb intèrprets en llengua de signes i visió tàctil per als infants amb necessitats visuals”, ha explicat Arnau Nadal, tècnic de Festes.