L'Associació Catalana de Municipis (ACM) demana a les diferents administracions "treballar conjuntament" per assegurar que els ciutadans dels micropobles de Catalunya -fins a 500 habitants- tenen coberts tots els seus serveis. La presidenta de l'entitat, Meritxell Budó, assenyala que els seus veïns "tenen els mateixos drets" que la resta de ciutadans del país. "Hem de garantir que visquis on visquis tinguis accés als mateixos serveis", ha reblat. La presidenta de l'ACM ha recordat que temes com la sanitat, l'educació les infraestructures o les comunicacions, són molt importants pels veïns dels micropobles. A més, Budó ha tornat a reclamar una llei de finançament local per ajudar "tots els pobles de Catalunya".

Assegurar que tots els ciutadans disposin dels mateixos serveis, visquin on visquin. Aquesta és una de les "prioritats" que té l'ACM i que la seva presidenta, Meritxell Budó, ha transmès a l'Associació de Micropobles de Catalunya, en una reunió a Sant Ferriol aquest dijous. Budó ha destacat la importància de treballar conjuntament amb les administracions per poder assegurar serveis essencials com l'educació o l'accés a la sanitat, però també d'altres com la connectivitat, tant la terrestre com la digital. "Volem allò que deia Prat de la Riba, la Catalunya ciutat. Que visquis on visquis tinguis els serveis garantits", ha remarcat.

A més, Budó ha recordat que a Catalunya hi ha molts municipis que tenen entre 1.000 i 2.000 habitants i que, conjuntament amb els micropobles, representen el 72% de les localitats catalanes. "Cal també donar resposta a tots ells", ha remarcat.

La llei de finançament local "és clau"

Amb tot, Budó ha tornat a reivindicar la necessitat de disposar d'una llei de finançament local. La presidenta de l'ACM la veu com una eina "clau" per tal que els municipis puguin donar resposta a totes les necessitats que tinguin. "Nosaltres no defugim per res aquestes responsabilitats, però hem de poder comptar amb la seguretat dels recursos", ha assenyalat.

En aquest sentit, Budó ha recordat que "en moltes ocasions" són els ajuntaments els qui s'han de fer càrrec de competències que no són seves, però que no poden fer altra cosa que assumir-les per no descuidar el ciutadà. "Som l'administració més propera i la més ben valorada perquè som els que podem donar una resposta immediata als problemes de la gent", recalca.

Tot plegat, en una reunió que l'ACM ha fet primer a Sant Ferriol per parlar dels micropobles i posteriorment a Sant Joan les Fonts, on Budó s'ha reunit amb el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixach i l'alcaldessa de Sant Joan, Maria Vidal, entre d'altres persones.