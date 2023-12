Tres incendis en cuines d'habitatges de Vilafant, Lloret de Mar i Olot en poc més d'una hora. Aquests són els serveis que els Bombers han hagut de fer en diversos punts de la província aquest migdia.

El primer dels avisos és el de Vilafant. S'han hagut d'adreçar fins al carrer de l'Església per un incendi de cuina en un edifici. Les flames han afectat la campana extractora i en poca estona l'han donat per apagat. Pel que fa als inquilins de l'habitatge, dels tres que hi havia un ha resultat ferit. Una persona però, segons els Bombers, que no ha hagut de ser evacuada a cap centre sanitari, ja que presentava una intoxicació per inhalació molt lleu pel fum. Tot i això, el SEM l'ha atès in situ.

El segons incendi en el qual han actuat s'ha produït cap a dos quarts d'una a l'avinguda de Tossa de Lloret. Han rebut un avís per un foc per una olla al foc. L'han apagat ràpidament i no s'han produït més afectacions. A lloc també hi ha treballat la Policia Local de Lloret i el SEM.

El tercer foc d'habitatge ha estat a Olot i l'origen del foc també ha estat una olla al foc. Els Bombers han anat amb dues dotacions fins al carrer del Roser per l'avís d'incendi a la cuina i poca estona l'han extingit. A la zona també hi ha anat la Policia Municipal d'Olot i el SEM.