La diputada de Sumar En Comú Podem al Congrés, Júlia Boada, juntament amb Enric Bárcena, diputat del mateix partit al Parlament i Josep Anguera, membre de Llémena Espai Natural han mostrat, avui a la Plaça Catalunya de Girona, la seva indignació per la sobreexplotació de l'extracció d'aigua de les empreses embotelladores d'aigua del voltant del Montseny. Els comuns han aprofitat també per demanar un canvi de legislació de la Llei de Mines, la qual va ser creada l'any 1973, perquè, segons expliquen Bárcena i Boada, "ha quedat desfasada".

Com va informar La Ser el dilluns, l'aigua mineral continua sent un negoci rentable en plena sequera, i les empreses del sector no estan veient alterada la seva activitat per la sequera. "No entenem que davant les restriccions de consum d'aigua de bona part de Catalunya hi hagi empreses que continuïn tenint barra lliure i no es vegin limitades les seves activitats", ha expressat Bárcena. El diputat també ha volgut afegir que veu "molt contradictori que acabarem, en els propers mesos, important aigua de l'estranger amb vaixells, amb el cost que això té pel consum d'aigua per a tots els catalans i catalanes, mentre paral·lelament s'està exportant per l'AP-7 aigua que s'extreu dels nostres aquïfers a benefici d'unes poques empreses privades". D'altra banda, la diputada Boada ha volgut fer èmfasi en el seu discurs en la Llei de Mines: "No contempla l'impacte ambiental de la mineria o temes com la salut i la seguretat del treball, però el principal problema és que inclou la regulació de les aigües minerals", per aquest motiu Boadas demana una reformulació de la Llei de Mines que no inclogui aquesta regulació i que s'incorpori a la Llei d'Aigües, "la qual també s'hauria de modernitzar i hauria de contemplar aspectes com noves restriccions a les empreses embotelladores d'aigües en casos d'excepcionalitat, com és la sequera", ha afegit Boada.

Finalment, Josep Anguera, en representació de Llémena Espai Natural, una entitat que va ser creada al municipi l'any 1999 per lluitar contra la MAT, ha expressat la seva preocupació envers l'explotació d'aigua al seu territori i la seva voluntat perquè el govern canviï la Llei de Mines, un fet que suposaria que el permís màxim d'explotació el fixés l'ACA (l'Agència Catalana de l'Aigua) i no la llei en qüestió: "El permís marcat per l'ACA a la zona és vint vegades inferior que el de la Llei de Mines", ha explicat Anguera.