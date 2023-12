Es dupliquen els comissos de cocaïna a Girona amb 13 quilos durant el 2022

La cocaïna és una de les drogues més intervingudes a les comarques gironines per part de les forces i cossos de seguretat de l’Estat . El seu comís es va gairebé duplicar en un any. Durant el 2022 es van confiscar 13,19 quilos d’aquest estupefaent, un 73,78% més que l’any 2021 (7.593). Aquesta substància té un alt preu i depenent de la puresa, els narcotraficants en poden extreure grans beneficis.

Aquest estupefaent ha patit una davallada del seu cost i enguany es troba per sota dels 25.000 euros en el mercat negre quan abans el preu era d’uns 35.000 euros. El motiu seria la sobreproducció, indiquen en un informe els Mossos com que va informar recentment Catalunya Ràdio. Als principals països productors hi ha hagut un augment de les hectàrees dedicades al cultiu de coca i, per tant, cada cop hi ha més droga al carrer i el preu ha caigut.

El decomís d’aquesta droga també es va incrementar a Catalunya durant l’any passat i es van intervenir 8,3 tones, un 5,16% més que el 2021. Això representa el 14,37% de tota la confiscada pels tres cossos de seguretat a tot l’Estat. La cocaïna també és a tot Espanya una de les drogues més intervingudes. Durant el 2022 es van superar les 58,33 tones decomissades d’aquest estupefaent, gairebé un 20% més d’estupefaent requisat que un any enrere.

Més detinguts

Pel que fa a l’activitat policial referent a detencions per traficar per tota mena de drogues, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera en van fer 287. Això representa més del doble d’arrestats (+109,49%) que l’any anterior que es va tancar amb 137. Aquestes són gairebé el 30% de totes les realitzades a Catalunya. Pel que fa als investigats (denunciats) també van patir un creixement, però en aquest cas més lleuger, del 6,35% i es va arribar als 385.

El primer, l’haixix

La cocaïna és el tercer estupefaent més intervingut durant el 2022 a les comarques gironines per part de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, però el primer va ser l’haixix. Van intervenir 1,21 tones i això suposa un 766% més que l’any anterior. La segona droga que més es va requisar a la província per part dels tres cossos policials és la marihuana, amb un total de 2,1 tones. La xifra, però dista molt de les 7,4 de l’any 2021. El decomís del 2022 suposa un 71% menys d’aquesta droga intervinguda. Cal dir però que les plantes requisades baixen en menys mesura, un 48%. Se’n van intervenir 10.809 l’any passat.

Pel que fa a pol·len de cànnabis, en canvi, el decomís ha pujat destacadament (un 5.506%), ja que s’ha passat de 15 grams a 846 en un any, segons l’informe anual del Ministeri de l’Interior. Un tema que crida a l’atenció són les unitats d’anabolitzants i asteroides que han arribat els tres cossos policials van requisar el 2022: 1.398. Això suposa el 85% de tots els interceptats a Catalunya l’any passat.