Platja d’Aro, Olot i Llanars mantenen la pista de gel tot i la situació de sequera

A diferència de Girona, que dimecres va decidir fer marxa enrere i cancel·lar la pista de gel que s’havia d’instal·lar al Palau de Fires per «responsabilitat, compromís i exemplaritat» davant la greu situació de sequera, Platja d’Aro, Olot i Llanars han decidit mantenir la pista de gel, aplicant, però, mesures per a reduir el malbaratament d’aigua.

A Girona, però, la idea també era aquesta: una pista més prima, reduir un 40% l’ús d’aigua en dos anys i retornar l’aigua a la xarxa quan la pista tanqués. Tot i això, la Fundació Fira de Girona va decidir que «en un moment com aquest s’ha de ser prudent i previsor per encarar el que ha de venir».

En el cas de Platja d’Aro, on no han volgut renunciar a la pista de gel -està gestionada per l’empresa PP’s Park i l’Ajuntament n’és un dels patrocinadors- han decidit instal·lar la pista, que es va obrir l’1 de desembre i s’allargarà fins al 7 de gener- amb «aigua no apta pel consum provinent d’un pou de titularitat municipal» assegura Vanessa Gómez, responsable de comunicació de la pista de gel. A més, han decidit reduir el gruix de la pista (que fa 30 metres de llargada i 12,5 d’amplada) i, un cop abaixi la persiana i el gel es comenci a desfer, aquesta aigua s’aprofitarà i s’enviarà al parc d’atraccions que també gestiona l’empresa, situat just al costat de la pista de gel. A més, Gómez subratlla que «la pista està coberta i d’aquesta manera només l’hem de regar amb l’aigua del pou una vegada a la setmana». De cara a l’any vinent, volen ser «autosuficients» i Gómez assegura que «estem estudiant crear un sistema de bombes per a poder transportar l’aigua des de dues atraccions del parc, que aglutinen molts litres d’aigua, a la pista de gel i al revés, fent que el consum sigui pràcticament zero».

Aigua regenerada o gel sintètic

A Olot, la pista de gel -que obrirà del 18 de desembre al 7 de gener- utilitzarà, sobretot, aigua regenerada. I és que davant la situació de sequera, l’Ajuntament ha optat per combinar dos tipus d’aigua: la capa superficial de gel (2 centímetres) serà d’aigua congelada procedent de la xarxa i, la que quedi per sota (5 centímetres), serà d’aigua regenerada.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Blanes ha decidit instal·lar una pista de gel sintètic (simula les propietats del gel autèntic sense necessitat de màquines refredadores, consum elèctric, grups electrògens ni manteniment). «No s’utilitzarà aigua», asseguren des de l’Ajuntament. La pista estarà oberta del 21 de desembre al 4 de gener. A Llanars, al Ripollès, també es podrà patinar, amb una pista de gel oberta del 2 de desembre al 7 de gener.