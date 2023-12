Des del 2020 i fins a l’octubre de 2023, el Servei d’Al·lergologia dels hospitals Trueta i Santa Caterina ha acumulat més de 8.500 primeres visites ateses a les Consultes Externes, que s’atenen al Centre Sanitari Güell de Girona. D’aquestes, 2.163 corresponen al període que va de l’1 de gener al 25 d’octubre d’enguany. Un any abans (2022) es van superar les 3.000 primeres visites (3.052), xifra que va suposar un increment del 37% respecte al 2021 (1.925) i del 55% respecte al 2020 (1.380), anys en què també es va rebre l’impacte de la pandèmia.

Per tant, en els últims anys hi està havent un augment de la demanda de pacients bastant considerable. El tipus d’al·lèrgies que es tracten amb més freqüència són les relacionades amb les vies respiratòries (rinitis, conjuntivitis o asma). Les segueixen les al·lèrgies als aliments i als medicaments, la dermatitis atòpica, la urticària, l’angioedema o l’anafilaxi. Durant els darrers anys, el nombre de persones que pateixen alguna d’aquestes afectacions ha crescut; fet que corrobora les previsions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que avança que el 2050 el 50% de la població tindrà algun tipus d’al·lèrgia. L’experiència del servei és que s’han incrementat les reaccions al·lèrgiques i que cada cop hi ha episodis més greus que es manifesten amb un xoc anafilàctic, la qual cosa obliga a intervenir d’urgència. «També hem apreciat que aquest tipus de patologies al·lèrgiques es donen a edats més precoces, a la primera infància», explica Laia Prat, coordinadora del servei.

Menys temps d’espera

El servei ha pogut disminuir substancialment el temps d’espera de les primeres visites, tot i l’augment de la demanda tant a les Consultes Externes com a l’Hospital de Dia. Aquesta disminució ha estat possible gràcies a la unificació dels serveis d’al·lergologia dels dos centres hospitalaris l’any 2020, que ha permès maximitzar els recursos, augmentar el nombre de facultatius que conformen el servei i facilitar la relació amb professionals d’altres serveis assistencials per formar grups d’expertesa en àmbits específics.

La progressió de pacients atesos s’ha resolt amb una gestió més òptima del servei, que ha aconseguit rebaixar més de 200 dies el temps d’espera per a les primeres visites, segons informa. Aquesta millora ha estat progressiva des de l’any 2021 i, actualment, la mitjana del temps d’espera se situa en 81 dies.

Des del servei es presta una assistència integral, que comença amb la detecció del tipus d’al·lèrgia i continua amb el seguiment de cada pacient, que es pot allargar fins que el pacient ho requereixi.

L’evolució progressiva dels tractaments fa que cada vegada siguin més avançats, incloent-hi mesures i recomanacions per evitar el contacte amb l’agent al·lergogen i el tractament farmacològic. Com explica Laia Prat: «Anem cap a la immunoteràpia molecular i els tractaments biològics per a l’asma greu i la urticària greu ja són una realitat. A més, són medicaments amb una elevada seguretat i pocs efectes secundaris». Per altra banda, s’han impulsat consultes «més especialitzades i la formació d’unitats d’expertesa, que suposa una millora en l’eficiència».