Els ingressos de nens per bronquiolitis a urgències i a l’UCI del Trueta cauen per la vacuna

La vacunació contra el virus que provoca la bronquiolitis, el VRS, ha aconseguit una reducció important de visites a urgències i hospitalitzacions per la malaltia en els nadons en comparació a altres anys. El Departament de Salut ha distribuït aquesta tardor 65.000 dosis als centres d’atenció primària amb pediatria i hospitals de Catalunya per fer front al VRS. Estan cobrint tota la demanda en nadons menors de 6 mesos que neixin fins a març de 2024. Els resultats no han tardat a fer-se notar i més després que l’any passat els ingressos es disparessin. En canvi, aquest any les xifres reflecteixen el canvi.

En el cas de l’hospital Trueta, des de l’octubre fins al 15 d’aquest mes, hi ha hagut 35 ingressos per VRS, mentre que de l’octubre a finals de desembre de l’any passat en van ser 104 i, fa dos anys, 67. Seguidament, enguany només hi ha hagut dos ingressos a l’UCI, mentre que l’any passat en van ser 23 i, fa dos anys, 2. Finalment, la xifra més elevada correspon a urgències. Aquesta temporada se n’han atès 115, l’any passat n’hi va haver 279 i, fa dos anys, 194. La importància del VRS a l’edat pediàtrica rau en el fet que és el causant de la majoria de les bronquiolitis i pneumònies dels infants per sota dels dos anys de vida. Es calcula que un 11-19% dels lactants patirà bronquiolitis el primer any de vida. Aquesta bronquiolitis ocasiona l’hospitalització d’aproximadament en un 1% dels casos. La mortalitat és inferior a l’1%, encara que en grups de risc pot arribar al 3%. Augment de virus respiratoris Per altra banda, pel que fa a la població general, la circulació de virus respiratoris segueix a l’alça i està a punt d’arribar al pic. A banda de l’augment desmesurat de pneumònies, tal com avançava aquest diari fa dues setmanes, també està despuntant la covid-19. De fet, és el més freqüent en el 21,6% de les mostres, seguit de la grip (19,2%), el rinovirus (16,5%) i el VRS (10,6%). El nombre de persones ingressades amb coronavirus registra un ascens, especialment en la franja de les persones majors de 70 anys. Una de les causes d’aquest augment podria ser la nova variant, anomenada JN.1, que està previst que incrementi la càrrega de les infeccions respiratòries.