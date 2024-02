Els pagesos han anunciat que mantindran un dia més el tall a l’AP-7 a l’alçada de Pontós i volen quedar-s’hi fins el dijous. Així ho ha anunciat la plataforma Revolta Pagesa aquest dimarts a la tarda en plena autopista. Un dels membres del moviment ha recordat que la protesta no s’aixecarà fins que hi hagi compromisos explícits per part del Govern. “O caixa o faixa i de moment, ni caixa ni faixa”, ha expressat un dels membres de Revolta Pagesa. El moviment també ha anunciat que se senten “menystinguts” perquè no s’han pogut reunir amb el conseller d’Acció Climàtica aquest dimarts a la tarda i avisen que els queden “moltes forces” per aguantar el tall.

Els pagesos que han tallat l’autopista aquest dimarts a la matinada han decidit que s’hi quedaran una nit més. Si bé al principi havien notificat la protesta per aquest dimarts i dimecres, ara ja han anunciat que s’hi quedaran fins dijous. Tots ells donen per fet que passaran la nit del dimarts a l’autopista i asseguren que no volen treure els tractors fins el dijous, si abans no hi ha resultats de les negociacions que tenen amb l’executiu català.

Un dels membres de Revolta Pagesa ha anunciat que volen resultats concrets de les primeres negociacions que havien obert. Uns resultats que s’haurien d’haver aconseguit en la reunió pactada aquesta tarda però on no hi ha assistit el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort. Segons els membres d’aquest moviment, el titular d’Acció Climàtica s’ha excusat per “motius personals”. Malgrat tot, se senten “menystinguts” per l’executiu català i demanen que se’ls escoltin.

Mentrestant, aquesta tarda han organitzat un concert enmig de l’autopista. Després de dinar, els pagesos han deixat espai en tota la calçada i han fet entrar un tractor amb un remolc que s’ha convertit en l’escenari improvisat per l’orquestra Diversiones i el grup Pelukass.

Sobre les sis de la tarda, la banda de Calonge ha pujat dalt de l’escenari per versionar alguns dels temes més festius de les últimes dècades. El concert ha servit com a revulsiu per a molts dels manifestants, que han ballat i mobilitzat al ritme de l’orquestra.

Una distracció que ha ajudat a entrar en calor en un ambient més fred que les protestes anteriors amb temperatures inferiors i una Tramuntana que no ha donat treva des de mig matí. Malgrat tot, els organitzadors asseguren que els queden “moltes forces” per tirar endavant amb la protesta fins el dijous.