Representants eclesials, polítics i socials de les comarques gironines celebren el nomenament d’Octavi Vilà com a nou bisbe de Girona. Alguns sectors, però, es mostren sorpresos que l’escollit sigui un abat enlloc d’un capellà diocesà perquè «se l’allunya de la seva vocació».

El prior del monestir de Santa Maria de Solius (l’única comunitat cistercenca present a la diòcesi de Girona), Josep Peñarroya, assegura que el fins ara abat de Poblet i nou bisbe de Girona, Octavi Vilà, és una «persona de diàleg, senzilla, amb bons fonaments religiosos i saviesa humana, que coneix la realitat de la diòcesi de Girona perquè hi ve sovint i és un gran defensor dels drets de Catalunya». Vilà, diu, «pot ser molt útil per la diòcesi de Girona si la gent sap acollir-lo». A més, el prior de Solius defensa que, com a monjo, «sap crear comunitat i treballar en comú», un atribut que «pot ajudar molt als capellans gironins».

Per la seva banda, la priora del monestir de Sant Daniel de Girona, Maria Assumpció Pifarré, celebra que Octavi Vilà «és una persona molt preparada» i assenyala que «serà un bon pastor per l’Església de Girona». Amb tot, confessa que «la figura del bisbe s’ha trobat molt a faltar perquè necessitem unió entre capellans, monges i laics».

El rector de Santa Coloma de Farners i Riudarenes, Josep Casellas, assegura que el fet que el nou bisbe sigui un monjo «subratlla la importància de la contemplació, la pregària i d’anar a l’arrel de l’Evangeli». El seu perfil, afirma, «podria acostar l’Església als joves».

El membre del Fòrum Joan Alsina, Fèlix Mussoll, assegura que «el nomenament d’un nou bisbe després de dos anys és positiu», però confessa que la notícia l’ha agafat «per sorpresa». En aquest sentit, sentencia que «són vocacions diferents, una cosa és la vocació monàstica i l’altra la de capellà o bisbe diocesà, a banda de que no és el mateix un monestir que una parròquia» i assenyala que «a Catalunya hi ha molts capellans aptes però, en canvi, s’ha anat a buscar un abat, que és com allunyar-lo de la seva vocació».

El conseller de Recerca i Universitats i exalcalde de Girona, Joaquim Nadal, assegura que «hi ha dues bones notícies». D’una banda, que «la Santa Seu hagi nomenat un nou bisbe de Girona després d’una llarga espera» i, de l’altra, el perfil: «És una tria intel·ligent, adequada, un perfil que s’escau a la diòcesi de Girona i una decisió que prestigia Girona».

El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, celebra el nomenament: «És positiu que sigui català, que conegui el país i que sigui de Poblet, perquè la delegació del Govern forma part de la Junta de Poblet i hi tenim molt bona relació». Amb tot, assegura que «la primera bona notícia és que hi hagi un nou bisbe perquè l’Església funciona millor si tots els catòlics tenen una persona de referència i també per les autoritats, per a saber a qui hem d’adreçar-nos».

Per la seva banda, la delegada territorial de la Generalitat a Girona, Laia Cañigueral, també celebra que «és positiu que sigui català perquè això vol dir que coneix la realitat del nostre país, tant des del punt de vista nacional com cultural» i assenyala que «crec que serà un bisbe conciliador i amb sensibilitat social».

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, afirma que «espero que el seu bisbat destaqui per un compromís amb els valors progressistes, la justícia social i la defensa de la llengua catalana».

L’activista cultural, llibreter i president del Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona, Guillem Terribas, aplaudeix que el nou bisbe sigui «una persona que coneix i entén el territori, la parla i la seva gent, i té la voluntat de conèixer més Girona».