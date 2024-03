Junts ha valorat avui els pressupostos acordats entre ERC i PSC com a “molt deficients i poc ajustats a la realitat i a les necessitats de les comarques gironines”. “Suposen un menysteniment per als gironins i gironines, i queden lluny de representar amb mesures efectives el principi d’equilibri territorial que des de Junts sempre defensem”, ha remarcat la presidenta, Maria Àngels Planas, que lamenta que "en els comptes per al 2024, la província de Girona se situï, amb 178,97 euros per habitant, com la segona per la cua de tot el territori català en inversió per càpita, només per davant del Penedès".

“Estem analitzant al detall el que suposen per a les nostres comarques aquests pressupostos, i evidentment els diputats gironins de Junts hi presentaran les corresponents esmenes. Hi ha una gran quantitat de projectes que no han quedat inclosos en els comptes, i que comprometen el futur immediat dels nostres municipis i les seves oportunitats a mitjà i llarg termini”, ha indicat Planas. En aquest sentit, ha denunciat que “pel que fa a les inversions en Educació, d’un total de 214 milions previstos per a tot Catalunya, només 5 milions estaran destinats a comarques gironines, el que suposa un 2,3%. Un percentatge irrisori que no permet fer front ni donar resposta a les necessitats reals en aquesta matèria.” A més, Planas ha explicat que “davant d’aquest acord, seguim defensant que només hi ha una alternativa real al desgavell del govern Aragonès que apuntala Illa, i que es resumeix en les més de 100 mesures que vam presentar per a la negociació”.

“ERC ha prioritzat el PSC a l’hora de negociar. La voluntat d’Esquerra per pactar amb els socialistes ha estat més que evident des del primer moment. També ha estat clara la voluntat expressada per membres del Govern i per dirigents d’Esquerra de vincular l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat, amb els Pressupostos de l’Estat i de l’ajuntament de Barcelona. Aquest intercanvi de cromos demostra que prioritzen l’interès de partit a l’interès de país. És una actitud sucursalista que no podem compartir”, ha expressat.