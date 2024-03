Primera nit sense aigua a Campelles (Ripollès). L'Ajuntament ha decidit tancar l'aixeta des de les 10 de la nit i fins a les set del matí. A diferència del 2022, quan el poble, de 165 habitants, ja va viure talls intermitents per la sequera, aquest cop sí que hi ha aigua, però el consum per habitant supera el doble del permès per l'ACA. Per això, l'Ajuntament ha decidit tallar l'aigua de nit per reduir el consum i evitar ser multats. L'alcaldessa, Judit Cornellà, entén que la mesura sigui difícil de comprendre: "A ningú li agrada haver de deixar els veïns sense aigua i menys quan surt pel sobreeixidor, però no tenim més remei". L'Ajuntament obrirà un carrer on hi podria haver una fuita per reparar-la "el més aviat possible".

Segons l'últim informe de l'ACA, el consum d'aigua per habitant a Campelles és de 600 litres per habitant/dia, una quantitat que supera de llarg el màxim permès de 230 litres en la situació d'"excepcionalitat" que viu Catalunya. L'alcaldessa ha explicat que portaven temps incomplint-ho i que han anat "esgotant" totes les opcions per arribar a l'arrel del problema. Finalment, però, l'Ajuntament ha decidit prendre una mesura més dràstica: des d'aquest dilluns talla l'aigua durant 12 hores cada dia, des de les 10 de la nit fins a les 7 del matí. La mesura també afecta els veïns del Baell, un llogaret que forma part del municipi.

Gràcies a uns censors de cabal, l'Ajuntament ja té localitzat on podria haver-hi l'origen del problema: una possible fuita d'aigua en una zona del poble on la xarxa encara és antiga i està feta de fibrociment. Concretament, es troba a la zona del nucli antic, l'últim sector que estava previst renovar properament. Per agilitzar al màxim els treballs, demà mateix s'obrirà el carrer per veure si efectivament hi ha una fuga i reparar-la. En paral·lel també han sol·licitat els serveis d'una empresa que els permeti afinar encara més la recerca en cas que sigui necessari en els propers dies.

L'alcaldessa, Judit Cornellà, espera solucionar el problema "el més aviat possible" per posar fi així a la restricció d'aigua durant la nit. Al seu parer, la mesura és "necessària" perquè ja fa "massa mesos" que el poble supera els requeriments de l'ACA i, per tant, s'exposen a una multa. L'avís ja els va venir el mes d'octubre passat. "Si ens arriba una sanció amb un poble petit com el nostre, seria catastròfica", remarca i afegeix que des del 2022 han centrat tots els esforços pressupostaris en renovar la xarxa d'aigua. Estimen que entre ajuts i fons propis s'hauran invertit entorn d'1 MEUR.

La batllessa entén que la mesura sigui difícil de comprendre. De fet, explica, ja va ser difícil l'any 2022, quan el poble va patir restriccions intermitents per falta d'aigua. "Imagineu ara que veus sortir l'aigua pel sobreeixidor. És normal que la gent es pregunti: Com pot ser que ens tallin aigua quan en tenim? Sap greu, però no hi ha més remei", lamenta.

No els caps de setmana

Els veïns entenen la mesura i asseguren que no els afecta especialment. És el cas de la Maria Masoliver, que explica que en aquesta època de l'any, sense hort ni flors per regar, no es gasta tanta aigua.

La Dolors, en canvi, és propietària de Can Run, un negoci de turisme rural. Considera que la mesura es pot fer entre setmana, però creu que no s'hauria d'aplicar durant el cap de setmana, quan hi ha restaurants i visitants. "La gent que ve paga per uns serveis i se'ls ha d'oferir", explica. Com passa amb altres establiments i habitatges, disposen d'un dipòsit d'aigua que els permet sortir del pas en cas de restriccions. Malgrat tot, també entén que el problema s'ha de solucionar: "Si és necessari sí, que es tanqui, però sobretot que el cap de setmana, que procurin que no", conclou.