La Montse Blanch és propietària de la finca Mas Terrers a Arbúcies (Selva) on hi predomina l'alzina. Malgrat que hi ha una forta presència de porc senglar, Blanch explica que a la tardor el mar d'aglans que queda a terra és considerable i ningú els aprofita. De la mà d'Eixarcolant i altres entitats, la finca, amb una desena de propietaris més d'arreu de Catalunya, forma part d'una iniciativa anomenada 'Plantes Oblidades' que busca donar valor a productes alimentaris del bosc, com ara aranyons, grataculs o aglans. Clara Blasco n'és la coordinadora i defensa que estan ideant un model de gestió forestal que afavoreixi la biodiversitat i faci prevenció d'incendis, "però amb el valor afegit d'aprofitar espècies per a usos alimentaris".