El Govern ha duplicat els recursos econòmics per impulsar polítiques d'igualtat i atenció a les dones víctimes de violència masclista a les comarques gironines. L'increment de recursos als Serveis d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) suposen una inversió de gairebé 6,5 milions d'euros en el període 2022-2025. L'augment més significatiu s'ha fet aquest any i ha permès incrementar la plantilla de professionals que hi donen servei. Aquest augment ha de permetre augmentar l’horari d’atenció a les usuàries, disminuir les llistes d'espera i ampliar el treball que es fa en l’àmbit comunitari amb accions de prevenció, sensibilització i difusió.

La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ressalta "l'important esforç econòmic que es fa des del Govern per posar el focus en les polítiques de gènere" i assegura que "l'increment de finançament permet consolidar estructures de professionals, però també ampliar horaris i atendre millor a les dones que s'apropen als SIAD". En aquest sentit, ha dit que els SIAD són molt més que la porta d’entrada per atendre casos de violència masclista, són espais que han de servir per atendre a qualsevol dona, en qualsevol etapa de la seva vida i amb relació a qualsevol àmbit".

Per la seva banda la directora dels Serveis Territorials d'Igualtat i Feminisme, Marta Casacuberta, ha destacat que "l'ampliació de l’equip de professionals dona més marge perquè des del SIAD es treballin polítiques feministes i d’intervenció comunitària".

La delegada i la directora dels Serveis Territorials han fet aquestes declaracions durant la visita d'aquest dijous el SIAD del Consorci Gironès Salt, on l'augment de finançament permetrà comptar amb dos tècniques més, a més d'ampliar el suport administratiu.

Els SIAD són serveis d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si s’escau, amb relació a l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb la seva vida laboral, social, personal i familiar. També desenvolupen tasques d’acció comunitària, com accions de prevenció, sensibilització i difusió. L’Acord Marc 2022-2025, és l’eina a través de la qual des de l’Institut Català de les Dones es finança l’impuls de la prestació dels Serveis d'Informació i Atenció a les Dones.

Visita a l'entitat ASOCOLGI

A la tarda la delegada i la directora dels Serveis d’Igualtat i Feminismes a Girona han visitat el Centre Cívic Santa Eugènia i el Centre Cívic Can Gibert, on s'han reunit amb la presidenta i representants de l'Associació Sociocultural Organitzada per Colombianes i Altres Nacionalitats a Girona (ASOCOLGI), que treballa per la inclusió i la participació activa de les persones migrades.

Durant la visita han pogut conèixer els projectes subvencionats pel Departament d’Igualtat i Feminismes que es porten a terme a Girona, Figueres, Salt i Olot, en el marc del Programa per a la igualtat de drets, reconeixement, oportunitats i participació en l'àmbit de les migracions, el refugi i l'antiracisme. Un dels projectes treballa per l’enfortiment del servei de primera acollida integral d’Asocolgi i la inclusió al territori, a través de l’atenció jurídica i l’atenció psicoemocional. L’altre projecte consisteix en la participació política i democràtica de persones immigrades des de la perspectiva antiracista.