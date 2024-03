Una avaria a la canonada general de Portbou (Alt Empordà) ha provocat una gran fuita d'aigua en ple centre del municipi i ha deixat sense subministrament tot el poble. Els fets han passat aquest migdia a la Rambla Catalunya, que s'ha convertit en una riera. Els tècnics d'Agbar han interromput el subministrament i estan treballant per poder resoldre-ho. La companyia no preveu poder restablir el servei fins d'aquí a unes quatre hores (a les sis de la tarda). L'alcalde del municipi, Gael Rodríguez, apunta directament al pas de camions i vehicles durant les últimes setmanes per intentar esquivar els talls dels pagesos a l'AP-7 i l'N-II i a la "falta d'efectius" dels Mossos per controlar la situació.

L'alcalde creu que l'excés de trànsit ha provocat un desgast en el paviment, que ha acabat provocant la fuita en plena sequera. Crema tota la segona planta d'una casa a Portbou