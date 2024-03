L'Ajuntament de Roses (Alt Empordà) vol instal·lar una dessalinitzadora per garantir l'aigua aquest estiu. El regidor de Medi Ambient, Lluís Espada, diu que estan en converses amb el Consorci d'Aigües de la Costa Brava per fer-ho possible i que també volen comptar amb el sector turístic. De moment, tenen un estudi fet i que hi ha diverses ubicacions sobre la taula. A més, la voluntat és que permeti cobrir el consum total que el municipi té en temporada baixa i un alt percentatge durant la temporada alta. El president de l'Associació d'Empresaris Roses – Cap de Creus, Miquel Gotanegra, per la seva banda, diu que necessiten "solucions" per poder garantir "les piscines en funcionament" i avisa que si cal, en compraran una pel seu compte.

El Govern permetrà utilitzar aigua de dessalanitzadores privades per la viabilitat d’empreses i llocs de treball "Estem treballant intensament amb una solució per posar una dessalinitzadora que permeti garantir el consum de la població en temporada baixa i un alt percentatge en temporada alta", assegura Espada. Això, afegeix, ho volen aconseguir amb "més agents implicats". Un d'ells, el Consorci d'Aigües Costa Brava però també altres sectors perquè "no només es tracta de la ciutadania sinó que el sector turístic té una gran importància per Roses". Espada té clar que es farà però diu que s'estan acabant de tancar els serrells que queden. De fet, tenen un estudi fet i diferents possibles emplaçaments sobre la taula. "Ho estem treballant", assegura tot i que ja avança que la zona de l'antiga depuradora de peix no seria l'espai més "idoni". Aquest és, precisament l'emplaçament, que planteja l'Associació d'Empresaris Roses – Cap de Creus. L'Ajuntament té prevista una reunió dimarts que ve amb els empresaris del sector turístic per parlar-ne. En aquest sentit, el seu president, Miquel Gotanegra, diu que calen "solucions" per garantir que podran tenir les piscines en funcionament aquest estiu. "En aquesta reunió, decidirem si tirem cap a la dreta o cap a l'esquerra. Creiem que calen buscar solucions conjuntes", remarca. Una vintena d'hotels i càmpings Tot i això, avança que si no hi ha acord, no descarten posar-ne una d'exclusiva pel sector turístic. Sobre això, Gotanegra insisteix que la casuística de Roses no és com la de Lloret de Mar i que només hi ha una 20 d'establiments que tinguin piscines, entre càmpings i hotels. "Hem d'acabar de calcular el volum però no són xifres molt importants", assegura.