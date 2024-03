Incendi en una fàbrica de pells de Banyoles

Els Bombers de la Generalitat han apagat un incendi que s'ha iniciat aquesta tarda en una fàbrica de pells de Banyoles. L'avís s'ha donat quan faltaven deu minuts per les tres de la tarda a una empresa situada al camí de la Creu d'en Trull del municipi, i al lloc s'hi han traslladat cinc dotacions del cos d'emergències.

El foc ha cremat una màquina i ha trencat part del sostre, per on sortia una columna de fum. En el moment que ha tingut lloc l'incendi no hi havia cap persona a l'interior.

Un cop apagades les flames, els Bombers han ventilat l'edifici i han revisat les dues plantes de l'empresa per comprovar que no quedaven punts calents. El succés no ha provocat danys estructurals. Han donat el foc per extingit al cap d'unes hores.