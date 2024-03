Octavi Vilà: «L’Església no ha de prendre partit en l’organització política, ha de respectar la pluralitat»

El fins ara abat de Poblet, que pendrà possessió el proper diumenge 21 d'abril, vol donar més protagonisme als laics, fomentar el diaconat permanent i reorganitzar l'estructura de la diòcesi. En zones rurals, no descarta concentrar les celebracions litúrgiques en algunes parròquies i habilitar xarxes de transport pels fidels.

Com se’n va assabentar que havia estat escollit per a ser el nou bisbe de Girona?

El 5 de febrer, abans d’anar a dormir, vaig veure que tenia dues trucades perdudes d’un número desconegut, però no en vaig fer massa cas perquè vaig pensar que serien trucades comercials. L’endemà, quan em vaig despertar a dos quarts de cinc del matí, vaig veure que havia rebut un correu electrònic del nunci amb un document adjunt, perquè no m’havia pogut localitzar per telèfon. De seguida el vaig obrir, però dubtava de si era una broma. L’adreça de correu semblava correcta, així que vaig contactar amb ell per telèfon i em va corroborar que era real.

De seguida va dir que sí, o s’ho va haver de pensar?

M’ho vaig haver de pensar. No per la diòcesi encomanada, que em fa molt de goig, sinó perquè vaig entrar al monestir de Poblet per a ser monjo, després em van escollir abat i sentia que tenia un compromís amb la comunitat. Això em va crear certs problemes per discernir. El nunci em va donar uns dies de marge per pensar-m’ho i em va autoritzar a comentar-ho a dues persones.

A qui li va explicar?

Al meu director espiritual i a l’arquebisbe de Tarragona.

Quant va trigar en dir que sí?

Cinc dies.

És el primer monjo nomenat bisbe de Girona en 593 anys. Li fa por no encaixar o adonar-se que aquesta no era la seva vocació?

Em fa cert respecte perquè la vocació i la dinàmica és diferent. No és el mateix una comunitat monàstica amb una vintena de persones que conviuen en un mateix espai a una diòcesi amb un centenar de preveres, on cadascú viu a casa seva.

El seu no va ser el primer nom que es va posar sobre la taula. No ser la primera opció l’ha fet sentir insegur, que no té prou suport?

No, perquè tampoc sabrem mai quantes ternes s’han fet ni quin recorregut han tingut.

El procés d’elecció d’un nou bisbe és poc transparent?

Vinc d’una cultura monàstica on el procés d’elecció d’un superior és molt diferent. Hauria de canviar, però no sé com perquè segurament és molt complex.

Després de dos anys amb la seu vacant, pesen sobre les seves espatlles massa expectatives?

Les reaccions són favorables i estic content perquè veig que soc ben rebut, però tinc un sentiment de responsabilitat important, perquè quan hi ha tantes expectatives, saps que no les podràs satisfer totes a la vegada, hi haurà coses que faràs bé a ulls d’alguns però malament per uns altres. Tampoc podré recórrer al meu predecessor, però en totes les trobades que he tingut fins ara he vist que tothom té moltes ganes de col·laborar i de tirar endavant.

El dia de l’anunci, va dir: «vaig a Girona pobre, humil, amb ganes d’aprendre i conscient de les meves limitacions». Quines són aquestes limitacions?

Feia referència al que diu sant Benet a la regla, que és el text que regula la vida dels monjos. Diu que tinguem sempre presents les febleses tan físiques com morals.

La seva va ser una vocació tardana. De fet, va entrar al monestir de Poblet amb 43 anys. Què li ha aportat, haver viscut abans?

Crec que moltes coses. No renuncio pràcticament a cap part de la meva vida. He tingut diverses vocacions, civils i religioses. Vaig estudiar història perquè realment era la meva vocació i ho vaig gaudir molt, després per motius laborals vaig estudiar biblioteconomia, que al principi no em convencia del tot però que poc a poc vaig anar descobrint i hi vaig acabar treballant més de vint anys. Però ja em rondava la vocació monàstica i vaig pensar que era el moment de prendre la decisió. Però no va ser fàcil. Amb 43 anys, no és fàcil trencar amb moltes coses.

Tenia parella?

N’havia tingut, però en aquell moment no. És un canvi radial, saps que també renuncies a això. Una vocació jove, en general, és més oberta, és un paper en blanc per escriure. En canvi una vocació tardana ja porta un recorregut, però això també és positiu perquè pren la decisió amb més consciència, perquè sap perfectament al que renuncia.

Què pot aportar un monjo i, per tant, la vida contemplativa, en la gestió de la diòcesi de Girona?

La centralitat de la paraula de Déu i el conreu espiritual dels preveres, que moltes vegades estan molt ocupats i no tenen temps per dedicar-se a la seva pròpia espiritualitat. Sé que òbviament la vida d’un prevere no pot ser la d’un monjo, però sí que podem aportar-hi alguna cosa.

S’ha parlat molt del seu perfil. Però digui-me’l vostè. Com és el nou bisbe de Girona?

Soc un gran lector de molts gèneres literaris, des de biografies a novel·les. De fet, no he abandonat mai aquesta vessant de conreu intel·lectual. I després, la vocació d’historiador, de bibliotecari i la vida monàstica m’han acabat de perfilar com soc ara.

És independentista?

No crec que el bisbe de Girona s’hagi de pronunciar sobre aquests temes [riu]. Òbviament quan hi ha una convocatòria electoral prenc les meves decisions personals i tinc les meves pròpies conviccions. Tinc un gran ventall de coneixences en el món polític i social en un ampli espectre, que m’ha permès conèixer el rerefons d’algunes situacions i estar a prop de persones quan han tingut dificultats personals.

Com encara la relació amb la Conferència Episcopal, que sovint vol incidir en aspectes polítics?

L’Església no hauria de prendre partit en l’organització política d’un territori o quan una proposta política pot tenir diferents visions. Ha de ser respectuosa amb la pluralitat, sempre que no afecti a punts fonamentals.

Parlem dels reptes que té sobre la taula. En poc més de vint anys, la xifra de capellans a la diòcesi de Girona s'ha reduït a més de la meitat, passant de 246 preveres a finals de l’any 2000 als 110 actuals. La falta de vocacions es pot revertir o l’església haurà d’aprendre a conviure-hi?

Tornar al nombre de preveres de fa trenta anys es molt difícil perquè la societat ha canviat molt. L’església ha de ser-ne conscient i fomentar el diaconat permanent, una figura que a la diòcesi de Girona és de gran ajuda en moltes parròquies. A les més petites, el paper dels laics és molt important, tant per fer celebracions de la paraula com per acompanyar als fidels. Hem de partir d’un concepte del Concili Vaticà II, que és que l’església som tots.

L’edat mitjana dels capellans gironins és de 73 anys. Les parròquies podran seguir obertes d’aquí a deu anys?

De la mateixa manera segurament no, sobretot en zones rurals i parròquies petites. He detectat una gran voluntat de molts preveres d’una certa edat de mantenir-se actius i d’ajudar en tot el que puguin, però arribarà un moment, no massa llunyà, en que s’haurà de reorganitzar l’estructura actual de la diòcesi i dels presbiterats, i intentar buscar altres fórmules, ja sigui a través dels laics o concentrar, en zones rurals, les celebracions litúrgiques en determinades parròquies i fomentar un sistema de transport pels fidels.

Francesc Pardo defensava que cada poble havia de tenir la seva parròquia, però la realitat és que hi ha preveres gironins que s’han de fer càrrec d’una vintena d’esglésies. Aquest model és sostenible o s’hauran de reduir el nombre de parròquies per a optimitzar-ne la gestió?

La parròquia com a tal no és incompatible amb que els preveres n’hagin d’atendre moltes, perquè en moltes poblacions petites és un símbol d’identitat i això s’ha de respectar perquè és molt important per la gent. Una altra cosa és reorganitzar l’atenció de les parròquies perquè puguin estar el millor ateses possibles.

És partidari de donar més responsabilitats als laics. Però actualment només hi ha 12 diaques i 38 laics i religiosos amb responsabilitats pastorals. Això serà suficient?

No. S’ha d’ampliar el ventall de persones que col·laboren amb l’església per a poder atendre al major nombre de fidels possible, no només amb celebracions de la paraula, sinó també estant al costat dels malalts, que se sentin acompanyats per l’església.

Les dones han de tenir un paper més actiu aquí?

Sí. De fet, en molts camps, com en àmbits de la Cúria Vaticana amb alguns dicasteris, ja tenen un paper més actiu.

Girona és la província amb menys casaments catòlics de tot Espanya, on només passen per l’altar el 10,1% dels matrimonis. Què està fallant?

Els matrimonis estan baixant, també a nivell civil. La gent té por al compromís massa definitiu, prefereixen les coses temporals, que es puguin canviar amb certa facilitat. Això passa amb els matrimonis però també amb les vocacions, el sacerdoci i la vida religiosa.

Al principi deia que pesen sobre vostè massa expectatives. Acotem-ho als 100 primers dies de mandat. Què li agradaria haver fet?

Inevitablement seran 100 dies de conèixer la diòcesi, d’escoltar als preveres i diaques, a les institucions, secretariats, Càritas Diocesana i escoles cristianes.

Ha estat crític amb la gestió de l'església sobre els casos d'abusos sexuals i sempre ha defensat que és bo que surtin a la llum. Anima als gironins a denunciar-los, si n’han patit?

El més fonamental és atendre a les víctimes, perquè això ha pogut malmetre una gran part de la seva vida. I aquest dolor no s'esvaeix amb el temps.

Poblet és un monestir amb fortes relacions institucionals. És una prioritat obrir l’església de Girona a la ciutat?

Mantenir relacions amb les institucions polítiques i socials és bo, fins i tot diria que és imprescindible perquè podem col·laborar amb moltes coses. L’església també ha d’estar present en el diàleg amb la societat, mai imposant, sempre proposant.

D’aquí a pocs dies es traslladarà a viure en una casa independent al costat de la residència Bisbe Sivilla, on canviarà la vida en comunitat per la soledat. Hauria preferit Sant Daniel o Solius?

Són alternatives que m’havia plantejat. El monestir de Solius té una dificultat, que és que està força allunyat, i a Sant Daniel, per la situació de la comunitat, és mes difícil. Diumenge les vaig visitar per sorpresa i seria un lloc molt agradable, però en aquests moments no és viable. Em fa certa basarda passar de la vida comunitària a la vida més solitària, però esperem que tot vagi bé.

És seguidor del Nàstic i del Joventut de Badalona, però el veurem a Montilivi o a Fontajau animant al Girona FC, al Bàsquet Girona o a l’Uni?

Des que vaig saber que seria bisbe segueixo els resultats del Girona FC. Però la veritat és que el bàsquet m’ha agradat des de sempre, trobo que els partits són més emocionants que els de futbol, gairebé d’infart, i espero poder-ne presenciar algun personalment.