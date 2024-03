Crida a la participació per a la detecció precoç del càncer de còlon a les comarques gironines

El Programa de cribratge de detecció precoç de càncer de còlon i recte (PDPCCR), gestionat per l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) a la regió sanitària de Girona, ha permès detectar un total de 555 casos de càncer des del 2013. Concretament, l'any 2023, van detectar 37 càncers, xifra que representa una taxa d'1 casos per cada mil persones cribrades. El programa, dirigit a la població de 50 a 69 anys, ha obtingut el darrer any una participació del 34,41% sobre un total de 107.844 persones convidades. Coincidint amb la celebració del dia mundial de la malaltia diumenge vinent, els experts fan una crida a la participació a la població diana i assenyalen que el diagnòstic precoç permet la curació en un 90% dels casos diagnosticats.

El càncer de còlon i recte és el més freqüent a la regió sanitària de Girona. S'hi diagnostiquen uns 600 casos cada any i moren unes 200 persones per aquesta causa. Es tracta d'una malaltia que no dona símptomes fins que no està molt avançada, de manera que una de les formes "més importants" per detectar-la en fase precoç és participant en el programa, segons destaca el doctor Javier Pamplona, digestòleg i coordinador del programa a l'IAS: "El càncer de còlon sol començar per una lesió benigna que es pot extirpar de manera endoscòpica, abans no avanci a una lesió maligna".

Segons les dades del 2023 i per territoris, la Garrotxa ha liderat la participació en el programa amb un 45,87%, seguida pel Ripollès amb un 41,54%, el Baix Empordà amb un 35,89%, el Gironès i la Selva-Pla de l'Estany amb un 34,13%. A continuació, hi ha l'Alt Empordà amb una participació del 33,37%, seguit de l'Alt Maresme amb un 32,65 %, i en darrer lloc, la Selva marítima amb un 27,54%.

El programa de cribratge és va implementar a la regió sanitària de Girona fa una dècada, i s'estructura en rondes de dos anys; és a dir, criden les persones d'entre 50-69 del territori a participar-hi cada dos anys, a través d'una carta que reben al seu domicili. A partir d'una prova senzilla que detecta la presència de sang oculta en femta, han donat positiu 16.400 anàlisis i s'han fet 13.540 colonoscòpies, diagnosticant aquests 555 casos de càncer detectats des de l'inici dels pòlips de risc i ressecant lesions benignes en més d'un 50% de les exploracions.

La prova es fa a casa recollint una mostra de femta amb un kit que es va a buscar a la farmàcia. Si la prova és negativa, es notifica als participants mitjançant una carta. Si és positiva, se'ls truca per citar-los per a una visita a la Unitat d'Endoscòpies del centre hospitalari que pertoqui a la seva Àrea Bàsica de Salut. Segons els resultats d'aquest estudi, s'indicarà al pacient si ha de ser derivat a un centre de diagnòstic per realitzar proves addicionals i iniciar el preceptiu tractament en el cas que es confirmi la presència de càncer; o bé realitzar una segona exploració al cap d'un temps per fer un seguiment en el cas que es detectin factors de risc.

Animar a la participació per WhatsApp

La regió sanitària de Girona, amb l'objectiu d'augmentar la participació, va dur a terme a finals de l'any passat una campanya de comunicació desenvolupada per l'IAS, amb el suport dels Fons Europeus Next Generation EU assignats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del govern espanyol.

La campanya, que es va presentar amb el lema “Prevenir és cuidar-se: uneix-te al programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte de Girona”, va consistir de diverses accions. Entre aquestes destaquen la creació d'una pàgina web de referència (https://www.salutcolonirecte.cat/), en què els usuaris poden consultar en quin període està actiu el programa a la seva ABS mitjançant un cercador de municipis, i així saber quan rebran la carta. Concretament aquest 2024 les ABS actives són les de Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Olot, Cassà, Santa Coloma de Farners, Anglès, Arbúcies, Breda-Hostalric, Girona 2, Girona 4, Banyoles i Sarrià de Ter, seguit de Llançà, Peralada, L'Escala, Figueres, Blanes, Malgrat, Canet i Calella.

Una de les accions que més bons resultats ha donat, d'acord amb els darrers indicadors, ha estat l'enviament de WhatsApps personalitzats a la població candidata. Els destinataris podien especificar si volien participar o no al programa, sol·licitar informació i consultar materials complementaris d'interès. Alhora, se'ls facilitava el contacte del servei d'atenció a l'usuari. Aquesta acció, amb la qual es van enviar un total de més de 21.200 missatges interactius, va tenir un 90% de resposta favorable per part de la població.

La campanya va comptabilitzar un total de 29.280 usuaris que van accedir a la comunitat virtual de Facebook on es compartia informació relativa al programa. També es van produir vídeos divulgatius sobre el programa i la malaltia, a càrrec dels experts i testimonis, que es poden veure a la pàgina web de la campanya.