Descarten que el bòlid que va sobrevolar Girona fos un míssil balístic

El Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha descartat que el bòlid detectat divendres a la nit, que va sobrevolar Girona i Barcelona fins a perdre's al mar al sud de la Comunitat Valenciana sigui un míssil, com es va estudiar en un primer moment, i més aviat podria tractar-se de restes de coets espacials o de satèl·lits. S'ha descartat que ho sigui després que un equip d'investigadors de l'Institut de Ciències de l'Espai ICE-CSIC hagués analitzat amb detall les imatges i les mesures preses del bòlid.

El comunicat recalca que la Xarxa de Recerca de Bòlids i Meteorits apunta que el bòlid va ser produït per la reentrada d'un objecte artificial en òrbita terrestre "i, per tant, descarta que es tracti d'un míssil balístic com es va estudiar en un primer moment".

"Les dades preliminars obtingudes fins ara ens fan decantar-nos perquè el bòlid fos produït per la reentrada d'un objecte artificial en òrbita terrestre", com podrien ser satèl·lits o restes de coets espacials, ha indicat l'astrofísic Josep Maria Trigo, de l'ICE, que ha afegit: "Les reentrades són cada cop més freqüents".

Segons Trigo, "mesures precises de la velocitat de l'objecte durant l'ablació a l'atmosfera ens permetran dilucidar la seva naturalesa concreta i, particularment, si es pogués tractar d'un bòlid fregador més inusual".

El bòlid, denominat per l'ICE-CSIC com SPMN290324ART, va sobrevolar divendres a la nit l'espai aeri mediterrani a les 23.59 hores i va ser gravat i fotografiat per nombrosos aficionats a l'astronomia .

Un d'ells va ser Cèsar Guasch, un aficionat que col·labora amb la Xarxa Espanyola de Recerca sobre Bòlids i Meteorits i que resideix a Sant Mateu (Castelló).

Divendres va gravar amb diverses de les seves càmeres prop de cinquanta segons del pas del bòlid artificial.

Guasch ha explicat que a casa seva, una de les estacions de vídeo detecció, té set o vuit càmeres amb què va poder gravar segons abans de les dotze de la nit el pas del bòlid, i ha indicat que va ser alertat del seu albirament per altres companys de la xarxa, entre ells un de Benicàssim (Castelló).

Segons ha explicat, la càmera situada a l'est va gravar al voltant de 28 segons del pas del bòlid i la del sud-est 20 segons més, tot i que solapats els uns amb els altres, pel que considera que el que s'ha gravat podria arribar als 50 segons.