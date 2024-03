Les mones del Girona arrasen, també a Barcelona: «Les hem venut abans que les del Barça»

Què conquista més paladars, el tortell de Rams o la mona de Pasqua? Tot i que els flequers i els pastissers de les comarques gironines coincideixen en que els dos productes no competeixen (els padrins semblen tenir amor i fons de butxaca per a totes dues ocasions), és cert que les dues tradicions estan en moments vitals diferents. I és que mentre les vendes del tortell es mantenen estables, la mona de Pasqua guanya terreny a passes de gegant.

El president del Gremi de Pastissers de Girona, Àngel Garcia, assegura que «la mona supera de llarg el tortell», una visió que també comparteix el president del Gremi de Flequers Artesans de les comarques gironines, Josep Maria Font, que assenyala que «és una tradició que fa anys que va a l’alça». Garcia atribueix el creixement de l’interès per les mones de Pasqua a que «cada vegada hi ha més models i tècniques innovadores que fan que sigui una opció més atractiva pels nens, que prefereixen que el padrí els regali una figura de xocolata que no un tortell de crema». El tortell, admet, «ens sol fer més il·lusió als adults».

Des del Gremi de Pastissers també asseguren que els establiments han «mantingut» els preus de les mones, «tot i que el preu de la xocolata s’ha triplicat en els darrers quatre anys, com també s’ha apujat el preu dels ous, el sucre, l’oli, els ninots, els pollets o les plomes». De fet, apunta que «fa entre tres i quatre anys que intentem contenir preus». Un fet que fa que cada any tinguin un menor marge de beneficis. El ventall de preus és ampli, des dels 45 als 150 euros. El públic, celebra, no és reticent: «Els clients ja saben la feina que porta l’elaboració d’una mona i ho valoren, no fugen quan els dius el preu, alguns ni tan sols el miren», explica. Des de la pastisseria Tornés de Girona asseguren que «pel preu ningú es pot quedar sense la seva peça de xocolata perquè n’hi ha per a totes les butxaques, de totes les mides i per a tots els gustos».

La mona del Girona FC de la pastisseria Tornés de Girona. / Aniol Resclosa

El Girona FC ha estat un dels grans reclams. «Tot està esgotadíssim, és, amb diferència, la que més ha agradat», assenyala Elena Tornés, de la pastisseria Tornés de Girona. L’espectacular carrera de fons de l’equip de Míchel a Primera Divisió s’ha convertit en un fenomen de masses, també a nivell xocolater, que ha arrasat també a Barcelona. La gerent de la pastisseria Natcha de Barcelona, Marta Massagué, explica que «vam fer una vintena de mones del Girona, amb l’estadi i l’autobús, i al cap de tres setmanes ja no en quedava cap, i això que valia 100 euros cadascuna». Un èxit que, confessa, els ha sorprès: «Fa quaranta anys que treballo aquí i no m’ho hauria pensat mai, va ser la primera que vam vendre quan les vam posar totes a l’aparador». A més, assegura que «hem venut abans les del Girona que les del Barça». Entre els clients hi ha persones vingudes «expressament» des de Girona «perquè potser ja no en trobaven», però també veïns de Barcelona.

Les mones del Bàsquet Girona, Mario Bros (arran de l’estrena de la pel·lícula l’estiu passat), el programa Eufòria, el Barça femení, les princeses Disney, els Minions, l’univers Marvel o Pokémon també han estat entre les més demanades, a banda d’ous de xocolata de totes les mides i formes, des de figures més convencionals a d’altres més avantguardistes.

Una mona del Bàsquet Girona de la pastisseria Tornés de Girona. / Aniol Resclosa

Les reserves de les mones de Pasqua també s’han avançat. «Tres setmanes abans de Rams ja teníem encàrrecs», assenyalen des de la pastisseria Tornés. Ara, assegura, «la majoria de les vendes ja s’han fet». Per edats, la tradició es pot allargar fins passats els 30. «També hi ha gent que, si el padrí ja no els la regala, se la compren ells mateixos per compartir-la amb la família i fer el colofó del dinar, ja sigui una peça de xocolata o un ou de Pasqua més gran», assenyalen. D’altres, explica el president del Gremi de Pastissers, opten per encarregar a la seva pastisseria de capçalera un ou i fer-hi posar dins un petit detall, el més habitual, diners.

La figura, abans que el pastís

Enric Colls, propietari del forn-pastisseria Can Companyó, amb establiments a Sils i Vidreres, assegura que «abans la tradició era regalar un pastís amb la figura de xocolata a sobre, però cada vegada més els clients opten només per la figura». Una tradició que té el seu origen en un tortell amb ous durs, que després es van substituir per ous de xocolata i, finalment, per peces de xocolata.

Dues mones de Pasqua de la pastisseria Tornés de Girona. / Aniol Resclosa

Pèrdua de tradició religiosa

D’altra banda, el propietari del forn-pastisseria Can Companyó també assenyala que el tortell de Rams «va experimentar un repunt durant la pandèmia, tot i la tendència a la baixa que arrossegava». La tradició, que ara s’ha aconseguit estabilitzar, «no està en perill d’extinció», però alerta que la pèrdua de cultura religiosa podria explicar la davallada: «Cada vegada hi ha menys gent que va a missa Diumenge de Rams». I assegura que «el tortell va molt lligat a la tradició religiosa, mentre que la mona és per a tothom». Això, sumat a que «molts nens, quan arriben a l’adolescència, prefereixen diners abans que tortell». Enguany ha venut uns 350 tortells, tant a padrins que volien regalar-los als seus fillols com a clients que «els volien per menjar-se’ls ells».

El tortell també ha anat evolucionant al llarg dels anys. Abans, explica, «el tradicional era el de massapà, mentre que ara la tendència va cap als tortells farcits de nata, trufa o crema». El preu del tortell tradicional de quilo és de 30 euros. En el seu cas, enguany tampoc ha apujat preus.

Un tortell per família

Si fa uns anys cada fillol tenia el seu propi tortell de Rams, «ara hi ha famílies que opten per comprar un únic tortell per a tots», explica Elena Tornés. Amb tot, assegura que «la tradició se segueix fent igual perquè les persones que la tenen ben arrelada no hi volen renunciar».

«Bola de Drac» irromp entre els dissenys arran de la mort d’Akira Toriyama

Mones de Bola de Drac a l'obrador de la Pastisseria Zaguirre, a Terrassa / ACN

La sèrie de Bola de Drac torna a tenir una «molt bona tirada» entre les mones de Pasqua aquest any després de la mort del seu creador, Akira Toriyama, el passat 1 de març. El vicepresident del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Miquel Zaguirre, assegura que després d’anys desaparegut, Son Goku torna per la nostàlgia de molts dels padrins. I és que precisament, recorda, a l’hora d’agafar comandes, molts clients els preguntaven: «Faràs mona de Bola de Drac?».

Enguany, entre les creacions «més destacades», segons el vicepresident del Gremi, hi ha la Mia, una figura de xocolata que cada any representa una professió diferent dins l’àmbit científic i enguany és biòloga i ve acompanyada «d’elements com una papallona i la doble hèlix de l’ADN». Una iniciativa del gremi i la Universitat de Barcelona per fomentar la ciència entre els infants, gràcies a un codi QR que conté informació que apropa, d’una forma pedagògica, la biologia. També la Pilota d’Or de 2023, Aitana Bonmatí, coronarà molts d’aquests pastissos, així com un dels èxits cinematogràfics de l’any passat, Barbie.

Zaguirre calcula que es vendran unes 800.000 mones amb uns preus semblants als del 2023. En aquest sentit, assegura que l’encariment de productes com el cacau «no repercuteix en la figura de xocolata o el pastís», encara que no descarta que ho faci de cara a l’any vinent. Una conservació dels preus que el professor d’EAE Business School, Francesc Rufas, justifica perquè «ja es va repercutir en bona part aquest augment de preus de matèries primeres l’any passat». Rufas recorda els creixements d’un 55% en un any de la xocolata, «per la pujada mundial dels preus del cacau», així com un increment d’un 30% anual dels ous, un 16% del sucre i un 10,3% de la mantega.

Dues tipologies diferents de mones a l'obrador de la Pastisseria Zaguirre, a Terrassa / ACN

El vicepresident de l’associació reivindica el caràcter «tradicional» d’aquest producte que reuneix família i amics de totes les edats a taula, així com la feina artesana que comporta. En aquest sentit, explica que a la seva pastisseria, Zaguirre, a Terrassa, recrea productes gastronòmics fets amb xocolata com un plat de macarrons, on hi ha la pasta, el formatge, el tovalló, un got i una forquilla. «Hi ha nens que entren a l’etapa adolescent, entre 16 i 17 anys, i els fa gràcia que la mona sigui una cosa diferent i un punt artística», precisa el pastisser.

El Gremi de Pastisseria posa èmfasi en «les creacions originals i úniques», més enllà «dels personatges més mediàtics». En aquest sentit, un dels que es posa a prova aquesta Pasqua és el que l’octubre de 2022 va ser escollit millor xocolater del món, l’osonenc Lluc Crusellas. Ara, Crusellas ha creat una col·lecció «molt fresca» de set animals de granja i de bosc. L’ànec segurament és el «més característic», perquè a nivell estètic i visual transmet tot allò que representa la marca Eukarya -la seva marca de xocolata-, amb formes geomètriques i poligonals.

Crusellas va guanyar el títol, en part, gràcies a una figura de grans dimensions d’un elefant de xocolata. L’elefant com a mona ja es va vendre el 2023, però aquest any també està disponible. A les botigues de PaVic i a l’establiment Eukarya, on es venen aquests pastissos de Crusellas, també s’hi pot trobar una mona fruit de la col·laboració amb el Consorci Hospitalari de Vic. Es tracta de la mona de l’Orellut, una espècie de conill verd amb unes grans orelles, que és la mascota dels nens i nenes que hi estan ingressats. Les vendes de les mones es destinaran a recaptar fons pel projecte d’humanització de l’espai de pediatria de l’hospital.

Només el 0,85% dels obradors faran mones i pastissos per a infants celíacs L’Associació Celíacs de Catalunya alerta sobre la manca d’obradors que elaborin mones de Pasqua per a infants celíacs. Segons denuncia en un comunicat, només un 0,85% dels obradors de Catalunya i Menorca prepararan pastissos sense gluten aquesta campanya de Pasqua, que xifren en 50 obradors, pastisseries i confiteries acreditades. L’entitat considera que aquesta dada és insuficient perquè es calcula que a Catalunya i Menorca hi ha 97.000 infants afectats per aquesta patologia.

