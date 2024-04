Jordi Viñas serà el número 2 d'ERC al Parlament per Girona

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, serà el número 2 d’ERC a les eleccions al Parlament, fent tàndem amb la cap de llista, Laia Cañigueral. La candidata ha indicat que és «un honor» poder comptar amb una persona «amb el bagatge d’en Jordi Viñas per acompanyar-me al capdavant de la candidatura gironina al Parlament». «El seu compromís i la seva experiència en l’àmbit municipal seran clau per poder seguir treballant per a la ciutadania de les comarques gironines», ha indicat.

Per la seva banda, Viñas ha mostrat el seu «ferm compromís» tant amb les comarques gironines com amb el país. «És un nou repte que em permetrà seguir treballant, com porto anys fent des del municipalisme com a alcalde de Salt», ha assenyalat.

Nascut a Salt l'any 1973, Viñas és alcalde del seu poble des de 2015. És llicenciat en Psicologia i té un màster en audició i llenguatge. Treballa com a logopeda a l’ICS a Girona des de fa més de 20 anys.