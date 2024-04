El Consell Comarcal de la Garrotxa renova la seva pàgina web

El Consell Comarcal de la Garrotxa ha publicat avui una nova i renovada pàgina web. Es tracta d’un projecte en què "s’ha substituït l’antiga pàgina per una de nova en sintonia amb les tendències d’avui dia i amb un disseny adaptatiu que s’ajusta a les pantalles d’ordinadors, mòbils i tauletes", segons explica l'ens supramunicipal.

A més, el Consell Comarcal explica que "aquest canvi s’ha portat a terme per facilitar la interacció i l’experiència de l’usuari a l’hora de navegar per trobar tota la informació que necessita i també per fer gestions com ara la tramitació de beques d’educació o fer una consulta a l’Oficina de Consum de la Garrotxa". Un dels objectius, a més, ha estat "sintetitzar i reordenar apartats i facilitar l’accés a tota la informació relacionada amb el Consell", afegeixen des del Consell Comarcal.

Consta d’una pàgina principal en què s’hi poden trobar els tràmits més habituals com ara l’accés per demanar cita prèvia, per presentar una factura electrònica o per consultar el portal de transparència. En aquesta mateixa pàgina hi apareixen les darreres notícies, els enllaços a les xarxes socials pròpies i a la pàgina web de tots els ajuntaments, consorcis públics i altres entitats del territori relacionades.