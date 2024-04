Un programa vol fomentar els vincles entre persones trans i no binàries i el seu entorn familiar

La Unitat Trànsit de Girona oferirà als seus usuaris un nou espai de trobada amb el seu entorn familiar, amb la finalitat de fomentar vincles i cohesió grupal. Consisteix en un espai on les persones trans i no binàries podran compartir vivències del seu trànsit social, punts de vista sobre les identitats i sexualitats diverses, creences limitadores envers el fet de tenir una identitat no normativa, conseqüències de la transició o diferents formes d’expressar la identitat de gènere.

La iniciativa neix amb la voluntat de donar resposta a les necessitats detectades per l’equip de la Unitat Trànsit de Girona i la demanda dels mateixos usuaris i famílies en seguiment. A la vegada, vol traslladar a la Regió Sanitària Girona els bons resultats que aquests grups multifamiliars han registrat a la demarcació de Barcelona, expliquen.

Els Grups Multifamiliars de Trànsit (GFT) estaran integrats per persones trans i no binàries que es troben en diferents moments vitals personals i del seu trànsit. La finalitat és que, compartint experiències diferents, els participants puguin elaborar estratègies i adquirir eines per gestionar possibles dificultats del seu propi trànsit, siguin individuals (com l’estima del cos) o de l’entorn (fruit del binarisme encara present a la societat). Els grups estaran moderats per la treballadora social i la psicòloga que formen part de l’Equip de la Unitat Trànsit de Girona. També es planteja que hi pugui col·laborar algun professional extern o alguna altra persona que estiguin relacionats amb el col·lectiu trans i no binari, si pot oferir una aportació valuosa en algun dels temes que s’hi tractin.

La primera de les cinc sessions de què consta el programa va tenir lloc aquest dimecres a la Sala Mercè Cullell del Centre d’Especialitats Güell de Girona i s’aniran succeint cada dimecres en el mateix horari i ubicació, fins al 8 de maig.

El funcionament del Grup Multifamiliar s’estructura en dues parts: una primera part de 45 minuts en què només hi són les persones trans o no binàries, i una segona part de 45 minuts a la qual s’incorporaren les famílies i persones properes. D’aquesta manera, tothom tindrà un espai per poder aportar les seves vivències i expressar els sentiments. En aquest aspecte, el grup es planteja com un espai obert perquè nous individus es vagin incorporant durant el seu desenvolupament i surtin aquelles persones que així ho considerin, segons el seu procés i necessitats.

Es preveu que una quinzena de persones participin en aquestes jornades, amb la perspectiva que la seva implantació es consolidi segons el desig de participació dels usuaris de la unitat. D’inici, el Grup estarà format per majors de 18 anys, tot i que més endavant s’ha plantejat formar dos grups d’edat més, de 13 a 15 anys i de 16 a 18, anys, amb l’objectiu de fer coincidir moments vitals similars que facilitin la creació de vincles.