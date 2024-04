Sis joves gironins representaran l'Estat als campionats mundials de robòtica que se celebren als Estats Units

Sis joves gironins d'entre 15 i 17 anys representaran l'Estat als campionats mundials de robòtica Vex World 2024, que se celebren a Dallas (Estats Units) del 25 al 26 d'abril. Aquest és el tercer mundial dels Purple Lions, el nom de l'equip gironí que es forma al centre Innova't Educació de Girona. "Són alumnes molt bons acadèmicament i humanament, però anar als mundials s'aconsegueix treballant molt", relata el director d'Innova't Educació i mentor de l'equip, Dani Martín, que afegeix que "hi han dedicat més de 400 hores" des del maig quan es va anunciar el repte. El robot que han creat ha d'aconseguir col·locar unes peces dins d'unes porteries, defensar la pròpia i també passar per damunt d'una barra o quedar-se penjant d'una altra.

Els estudiants de cursos entre tercer d'ESO i primer de Batxillerat Arnau Lladó, Paula Pibernat, Mireia Fontarosa, Lucas Vazques, Martí Garcia i Mer Ramírez són els membres que conformen l'equip Purple Lions, que participarà en els mundials de robòtica a Dallas a finals d'abril. Hi tenen dret després d'haver guanyat els campionats d'Espanya al febrer. Arnau Lladó, que està cursant primer de batxillerat a l'Institut Pere Alsius de Banyoles, diu que aquest any han aconseguit "molts dels objectius" que es marcaven. De fet, s'han endut la majoria dels premis a què optaven.

En concret, els sis gironins han guanyat el premi excel·lència, el premi skills i s'han proclamat campions del torneig a l'Internacional d'Andorra. De la fase Regional de Girona en van sortir amb el premi excel·lència i també es van endur el de campions del torneig. Per últim, al campionat estatal van repetir amb els mateixos tres premis que a Andorra. I aquesta serà la tercera vegada que participen en el mundial.

"Tenen molta experiència i es poden enfrontar al mundial amb molta més ambició", recull el director d'Innova't Educació i mentor de l'equip, Dani Martín, que detalla que "intentaran arribar a les finals de divisió". En la mateixa línia s'expressa l'estudiant de primer de batxillerat a l'Institut de Vilablareix (Gironès), Paula Pibernat, que confia a fer "un bon paper" als mundials. "Esperem poder quedar ben classificats aquest any", diu Pibernat.

En el que coincideixen tots és que fer-se un lloc en aquesta competició els dona "molta experiència" perquè "hi participen els millors equips del món i un cop s'acaba la competició, tothom comparteix el disseny del seu robot". El que l'equip ha creat a Girona incorpora dues rodetes centrals "una vertical i una horitzontal, que funcionen com un sistema de coordenades i li permeten tenir una ubicació més precisa, quan es mou de forma autònoma", comparteix Lladó.

Un robot millorat

El robot l'estan treballant des del maig, quan es va anunciar el repte que cada any és diferent. La versió que competirà als Estats Units és "completament nova, elaborada a partir de les millores que s'han anat fent del robot inicial". Es tracta d'un robot de metall amb capacitat per recollir i llançar les peces de formes triangulars que conté el joc d'enguany. També li han incorporat unes ales laterals per poder frenar els robots contrincants, així com una barra superior amb què es pot penjar. El robot es mou sobre rodes i està dissenyat per poder-ho fer seguint les ordres d'un comandament o de forma autònoma amb uns moviments estratègics programats.

En cerca de patrocinadors

A dues setmanes vista per volar als Estats Units, l'únic que els falta per encarar la competició són patrocinadors per cobrir les despeses. "Continuem buscant fons perquè aquest any encara no hem cobert el pressupost a quinze dies de marxar", lamenta Martín, que diu que sense ajuda "per les famílies és una inversió molt gran, que ronda els 2.500 euros per persona".