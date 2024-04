La CUP proposa adherir Olot a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària

La CUP ha proposat a l'Ajuntament d'Olot una bateria d'iniciatives "per impulsar l'economia social i solidària". Entre les propostes destaquen l'adhesió a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, la incorporació d'una tècnica experta en l’economia social i solidària al Consorci Dinàmig, l'establiment d'una coordinació amb l’Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines i l'oferiment a les escoles i instituts programacions i tallers que donin a conèixer entre l’alumnat l’ESS en totes les seves dimensions: educació per al consum responsable, el comerç just, les finances ètiques o l’emprenedoria social cooperativa.

La moció presentada pels cupaires també demana que "s'analitzi l’estat de compliment de la moció per la creació d’un viver municipal de cooperatives i economia social i solidària , es doni suport a les finances ètiques, es doni més pes als criteris ASG (Ambientals, Socials i de Governança) en tots els processos de contractació pública, es tingui en compte tota la cadena de subministrament i que s'adhereixi Olot a la campanya de Ciutats pel Comerç Just".

Les propostes de la CUP Olot: