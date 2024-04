El Trueta incorpora mentors per acompanyar pacients amb malalties renals

L’equip especialitzat en malaltia renal crònica avançada (MRCA) del Servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta participa en un programa de mentoria dirigit a oferir acompanyament i a ajudar a esvair dubtes a aquelles persones a qui es diagnostica aquesta patologia, que pot comportar tractaments com l’hemodiàlisi, la diàlisi peritoneal o el trasplantament renal. El Programa, impulsat des de la Societat Espanyola de Nefrologia (SEN), es desenvolupa en diferents centres hospitalaris de l’Estat i en la seva primera edició ha comptat amb 7 pacients mentors procedents de la consulta de l’equip d’MRCA del Trueta, format per una nefròloga, un infermer i un psicòleg. De cara a la segona edició, s’hi afegiran nous mentors una vegada completin el procés de formació que ja està en marxa.

La malaltia renal crònica pot ser deguda a diverses malalties dels ronyons en què apareix un dany que provoca que aquests òrgans perdin la capacitat de filtrar la sang de forma adequada. L’equip d’MRCA del Trueta, que s’ha format recentment, atén a la seva consulta pacients derivats de les consultes ambulatòries de l’Hospital o d’altres centres sanitaris de la demarcació de Girona que tenen una funció renal per sota de 20%. Durant el primer any d'activitat ha completat el procés d'atenció a 80 pacients, als quals s’ha informat dels tractaments substitutius renals existents com ara l’hemodiàlisi (filtratge de la sang fora del cos mitjançant un aparell que actua com un ronyó artificial), l’hemodiàlisi domiciliària (mateix procediment, però adaptat a la llar del pacient), la diàlisi peritoneal (filtratge de la sang a través d'una membrana natural, el peritoneu, que és a l'abdomen i recobreix tots els òrgans i la paret abdominal) o el trasplantament.