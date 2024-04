L’Idibgi difon un estudi per tractar el càncer de pròstata de forma no invasiva

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (Idibgi) participa a l’acció Visita el teu centre de recerca (inscripció prèvia) que promou la Fundació de La Marató de 3Cat per acostar la recerca a la ciutadania. El pròxim divendres 26 d’abril a les 10h del matí, obre les portes dels seus laboratoris per donar a conèixer un projecte conjunt amb la Universitat de Girona que té per objectiu millorar el diagnòstic del càncer de pròstata mitjançant mètodes no invasius. Aquesta recerca s’està duent a terme gràcies als donatius solidaris que va recaptar La Marató de l’any 2018, centrada en el càncer.

Actualment, el càncer de pròstata se sol diagnosticar realitzant una biòpsia. Es tracta d’una prova necessària per al diagnòstic definitiu però que utilitza un mètode invasiu pel pacient. En ocasions, aquesta prova resulta poc eficient i té un cost econòmic alt perquè requereix més d’una biòpsia per arribar al diagnòstic.

El projecte de recerca de la UdG i l’Idibgi vol avançar en l’ús de metodologies no invasives per al diagnòstic del càncer de pròstata que permetin realitzar el mínim nombre de biòpsies, tant per la millora de la qualitat de vida del pacient com pel seu cost sanitari, amb la màxima eficiència possible.

Aquest projecte de recerca estudia dues metodologies no invasives per millorar el diagnòstic del tumor.