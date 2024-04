Salut anuncia 25 milions per al nou Trueta a tres setmanes de les eleccions

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha anunciat aquest dissabte que la Generalitat destinarà 25,3 milions d'euros inicials al Campus de Salut de la Regió Sanitària Girona. El Govern aprovarà el pròxim dimecres l'inici dels tràmits d'autorització per començar la licitació del concurs d'idees, el projecte bàsic, el projecte d'execució i la direcció d'obres del campus assistencial de Salut, que engloba el nou hospital Trueta i el Santa Caterina.

Aquest pressupost servirà per a tenir "tot el necessari per al projecte definitiu per al nou Trueta que va acompanyant de tot el campus de salut", ha assegurat Balcells en una roda de premsa al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, davant l'Hospital Santa Caterina, a escassos dies de l'inici de la campanya electoral i a tres setmanes de les eleccions.

El passat desembre, durant la presentació del pla funcional assistencial de l'equipament, el Departament de Salut es va comprometre a iniciar el projecte d'idees el febrer. Tanmateix, els tràmits finalment han arribat dos mesos més tard. "Avui és un d'aquests dies que marquen una inflexió en una història i un projecte que és de transformació, no només a Girona sinó també al sistema de salut nacional de Catalunya", ha afirmat aquest dissabte el conseller. "Aquest procés ja no té marxa enrere; el Campus comença a caminar de forma inexorable, de forma inapel·lable", ha afegit.

La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha assegurat que "fa tres anys que treballem molt intensament i per això podem dir que avui és un dia molt importat per les comarques gironines". Durant el seu discurs, Cañigueral ha afirmat que "aquest pas que fem avui s'hauria d'haver fet fa 10 anys enrere" i considera que "aquest Govern ha fet que passéssim dels discursos i les paraules, a fets concrets, a fer un pas ferm endavant". La delegada del Govern afirma que el projecte "és una realitat imparable" i l'anunci és el "primer pas per la inversió més important que tindrà la nostra demarcació en els popers 50 anys".

A licitació abans de l’estiu

Els 25 milions d’euros inclouen la redacció del projecte i direcció d’obra. Posteriorment, es farà la licitació de l’obra i dels equipaments. El primer pas serà convocar el concurs d’idees, que està previst que surti a licitació abans de l’estiu. El Servei Català de la Salut s’encarregarà de promoure la primera fase del procés de contractació, consistent en l’elecció del projecte guanyador. Per al concurs de projecte es constituirà un jurat que seleccionarà entre 5 i 6 propostes guanyadores que optaran a l’adjudicació del contracte. En una segona fase, licitada per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, s’adjudicaran el contracte de redacció del projecte i direcció d’obres mitjançant procediment negociat amb les propostes guanyadores de la primera fase. El conseller ha explicat que la decisió i licitació del projecte bàsic «solen tardar entre tres i quatre mesos».

El conseller de Salut, Manel Balcells, en la seva arribada a la roda de premsa. / Marc Martí

El Campus de Salut comprendrà els terrenys cedits pels ajuntaments de Girona i Salt i el Parc Hospitalari Martí i Julià i engloba el nou hospital Trueta i el Santa Caterina, a més de les facultats de Medicina i Infermeria. L'anunci del Govern ha comptat amb la presència d'alguns representants de les parts implicades en el projecte com el rector de la UdG, Quim Salvi o l'alcalde de Salt, Jordi Viñas. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, no ha assistit a la roda de premsa. La superfície del nou hospital serà de 175.000 m2 de nova construcció, a més dels 43.000 ja existents al Parc Hospitalari Martí i Julià. Superant així els 193.000 metres quadrats totals que es va anunciar al desembre, que ja duplicaven la superfície inicialment prevista fa dos anys.

A més, dins d'aquest nou espai també està previst que s'impulsi la creació de teixit empresarial sanitari i d'innovació a l'entorn del Campus per tal de dinamitzar la zona i impulsar la demarcació a nivell econòmic. "A part de donar una millor assistència als gironins i gironines, aquest projecte ha de ser un revulsiu per a l’economia". ha afirmat Cañigueral.